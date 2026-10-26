Kiek UFC moka už čempionų kovas? Volkanovskio ir Jano išmokos skiriasi

Abu Dabyje vykusiame turnyre žiūrovai išvydo dvi kovas dėl čempionų diržų. A. Volkanovskis antrajame raunde sustabdė M. Jevlojevą, o Piotras Janas trečią kartą susitiko su Merabu Dvališviliu ir vieningu teisėjų sprendimu apgynė UFC svorio kategorijos iki 61,2 kg čempiono diržą.
Skelbiama, kad A. Volkanovskis buvo vienintelis atletas, kurio uždarbis viršijo milijoną dolerių. P. Janas už pergalę prieš M. Dvališvilį esą gavo 920 tūkst. JAV dolerių, o pralaimėjęs kartvelas – 550 tūkst. dolerių. Tuo metu M. Jevlojevas už pirmąją karjeros kovą dėl UFC čempiono diržo uždirbo 310 tūkst. dolerių.
Tarp daugiausiai uždirbusių turnyro kovotojų taip pat buvo Dominickas Reyesas, pirmajame raunde nokautavęs Azamatą Murzanovą, ir sunkiasvoris Aleksandras Volkovas. Jų numanomos išmokos siekė atitinkamai 325 tūkst. ir 257 tūkst. JAV dolerių.
Daugiau nei po 100 tūkst. JAV dolerių iš viso gavo 11 atletų. Tuo tarpu kukliausias uždarbis buvo Asafo Čopurovo – vos 13 tūkst. JAV dolerių.
Svarbu pabrėžti, kad tai yra skelbiamos numanomos išmokos, o ne oficialiai patvirtinti visų kovotojų uždarbiai.
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