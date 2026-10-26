Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

Kiek UFC moka už čempionų kovas? Volkanovskio ir Jano išmokos skiriasi

2026-10-26 22:32 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-26 22:32
Pridėkite kaip šaltinį Google

Alexanderis Volkanovskis, neoficialiais duomenimis,tapo daugiausiai uždirbusiu „UFC 333“ turnyro kovotoju. Australijos atletas už pergalę prieš iki tol nepralaimėjusį Movsarą Jevlojevą ir apgintą UFC puslengvio svorio kategorijos čempiono diržą esą gavo 1,185 mln. JAV dolerių.

Alexanderis Volkanovskis | Stop kadras

Alexanderis Volkanovskis, neoficialiais duomenimis,tapo daugiausiai uždirbusiu „UFC 333“ turnyro kovotoju. Australijos atletas už pergalę prieš iki tol nepralaimėjusį Movsarą Jevlojevą ir apgintą UFC puslengvio svorio kategorijos čempiono diržą esą gavo 1,185 mln. JAV dolerių.

REKLAMA
0

Abu Dabyje vykusiame turnyre žiūrovai išvydo dvi kovas dėl čempionų diržų. A. Volkanovskis antrajame raunde sustabdė M. Jevlojevą, o Piotras Janas trečią kartą susitiko su Merabu Dvališviliu ir vieningu teisėjų sprendimu apgynė UFC svorio kategorijos iki 61,2 kg čempiono diržą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Skelbiama, kad A. Volkanovskis buvo vienintelis atletas, kurio uždarbis viršijo milijoną dolerių. P. Janas už pergalę prieš M. Dvališvilį esą gavo 920 tūkst. JAV dolerių, o pralaimėjęs kartvelas – 550 tūkst. dolerių. Tuo metu M. Jevlojevas už pirmąją karjeros kovą dėl UFC čempiono diržo uždirbo 310 tūkst. dolerių.

REKLAMA
REKLAMA

Tarp daugiausiai uždirbusių turnyro kovotojų taip pat buvo Dominickas Reyesas, pirmajame raunde nokautavęs Azamatą Murzanovą, ir sunkiasvoris Aleksandras Volkovas. Jų numanomos išmokos siekė atitinkamai 325 tūkst. ir 257 tūkst. JAV dolerių.

Daugiau nei po 100 tūkst. JAV dolerių iš viso gavo 11 atletų. Tuo tarpu kukliausias uždarbis buvo Asafo Čopurovo – vos 13 tūkst. JAV dolerių.

Svarbu pabrėžti, kad tai yra skelbiamos numanomos išmokos, o ne oficialiai patvirtinti visų kovotojų uždarbiai.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų