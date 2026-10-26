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TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

Topuria buvo įsitikinęs Dvališvilio pergale, White‘as atskleidė, kas gali laukti Jano

2026-10-26 22:17 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-26 22:17
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Ilia Topuria neslėpė emocijų stebėdamas savo bičiulio Merabo Dvališvilio kovą su Piotru Janu. „UFC 333“ turnyre Abu Dabyje kartvelas po penkių raundų vieningu teisėjų sprendimu pralaimėjo rusui. P. Janas laimėjo trečiąją tarpusavio dvikovą ir apgynė UFC čempiono diržą svorio kategorijoje iki 61,2 kg.

Merabas Dvališvilis ir Piotras Janas | Scanpix nuotr.

Ilia Topuria neslėpė emocijų stebėdamas savo bičiulio Merabo Dvališvilio kovą su Piotru Janu. „UFC 333“ turnyre Abu Dabyje kartvelas po penkių raundų vieningu teisėjų sprendimu pralaimėjo rusui. P. Janas laimėjo trečiąją tarpusavio dvikovą ir apgynė UFC čempiono diržą svorio kategorijoje iki 61,2 kg.

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Buvęs dviejų svorio kategorijų UFC čempionas kovą stebėjo kartu su draugais ir tiesiogiai transliavo savo reakciją. Prieš paskelbiant teisėjų verdiktą, I.Topuria buvo įsitikinęs, kad pergalė turėtų atitekti jo bičiuliui.

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„48:47 Janui? Ne! Ką jūs kalbate? Merabas laimėjo, taip?“ – klausė I. Topuria.

Visgi, teisėjų sprendimas buvo kitoks. Visi trys arbitrai pergalę skyrė P. Janui – jų kortelėse buvo užfiksuotas rezultatas 48:47.

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I. Topuria nusisuko nuo televizoriaus, o susirinkusieji nusivylę reagavo į M. Dvališvilio pralaimėjimą.

„Merabai, mes vis tiek tavimi didžiuojamės“, – kreipėsi I. Topuria į kamerą.

Vėliau susirinkusieji plojo M. Dvališviliui, kai šis po kovos davė interviu Danieliui Cormier.

UFC vadovas Dana White'as jau įvardijo du galimus kito P. Jano varžovus – Songą Yadongą ir Seaną O'Malley. Pasak jo, vienas iš šių kovotojų 2027 metais turėtų gauti progą kautis dėl čempiono diržo.

„Aš ir kovų organizatoriai visą vakarą susirašinėjome apie Songą Yadongą ir O'Malley. Abu yra puikūs kandidatai, todėl reikia nuspręsti, kuriam iš jų suteikti kitą galimybę“, – sakė D. White'as.

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