UFC trilogija baigėsi Jano triumfu: Dvališvilio rekordas nepadėjo susigrąžinti diržo

Akistatos pradžioje M. Dvališvilis iškart užkūrė didelį tempą. Jis nuolat bandė pargriauti varžovą. Visgi, P. Janas nuo trečiojo raundo pradėjo vis dažniau pataikyti smūgiais rankomis ir ėmė sėkmingai gintis nuo varžovo bandymų jį pargriauti.
Trečiajame raunde čempionas perėmė iniciatyvą, o ketvirtajame tęsė sėkmingas atakas ir stabdė M. Dvališvilio bandymus jį pargriauti. Prieš lemiamą raundą rezultatas buvo lygus – 38:38.
Paskutiniame raunde P. Janas dar labiau padidino spaudimą stovėsenoje. Tuo metu M. Dvališvilio bandymai perkelti kovą į parterį vis dažniau baigdavosi nesėkme. Per dvikovą kartvelas pabandė atlikti net 58 parvertimus ir pagerino visų laikų rekordą. Visgi, iš tų bandymų tik 5 buvo sėkmingi, o per 3-5 raundus kartu sudėjus M. Dvališvilis varžovą kontroliavo vos 19 sek.
Merab Dvalishvili just broke his own UFC record. Per the UFC 333 broadcast, he's past 50 takedown attempts on Petr Yan in one fight. He set the old mark at 49 against Yan in 2023. The Machine does not stop.— Smash ThunderStone (@SmashThndrStone) October 24, 2026
Takedowns officially attempted by Merab Dvalishvili tonight against Petr Yan: 58 Takedowns officially attempted by all 24 other fighters on the UFC 333 card that fought prior: 81REKLAMAREKLAMAREKLAMA— Aaron Bronsteter (@aaronbronsteter) October 24, 2026
M. Dvališvilis atliko daugiau tikslių akcentuotų smūgių (131 prieš 128) ir bendrai daugiau tikslių smūgių (159 prieš 131). Visgi, didžiąją dalį persvaros jis susikrovė per pirmąjį raundą (27 prieš 6 smūgius).
Po penkių raundų visi trys teisėjai pergalę skyrė P. Janui. Rusas iškovojo ketvirtą pergalę iš eilės ir išsaugojo UFC 61,2 kg svorio kategorijos čempiono titulą.
Po kovos P. Janas teigė tikėjęsis, kad varžovas galiausiai pavargs dėl didelio tempo. Čempiono kampas prieš lemiamą raundą jam taip pat priminė, kad būtina laimėti paskutines penkias minutes.
Paklaustas apie galimą kitą varžovą Songą Yadongą, P. Janas pareiškė esąs pasirengęs kovoti su bet kuriuo UFC vadovybės parinktu priešininku.
Tuo tarpu M. Dvališvilis pripažino, kad galėjo pasirodyti geriau, tačiau pasveikino P. Janą su pergale. Po įtemptos penkių raundų kovos abu kovotojai apsikabino.
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