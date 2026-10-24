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TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

UFC trilogija baigėsi Jano triumfu: Dvališvilio rekordas nepadėjo susigrąžinti diržo

2026-10-24 23:50 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-24 23:50
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Piotras Janas (21-5) trečią kartą susitiko su Merabu Dvališviliu (21-6) ir po penkių raundų kovos apgynė UFC pasaulio čempiono diržą. „UFC 333“ turnyre Abu Dabyje (Jungtiniai Arabų Emyratai) rusas teisėjų sprendimu laimėjo rezultatu 48:47, 48:47, 48:47Pirmąją tarpusavio kovą 2023 metais laimėjo M. Dvališvilis, tačiau praėjusių metų gruodį P. Janas atsirevanšavo kartvelui, susigrąžino čempiono titulą ir nutraukė varžovo dominavimą.

Piotras Janas | Stop kadras

Piotras Janas (21-5) trečią kartą susitiko su Merabu Dvališviliu (21-6) ir po penkių raundų kovos apgynė UFC pasaulio čempiono diržą. „UFC 333“ turnyre Abu Dabyje (Jungtiniai Arabų Emyratai) rusas teisėjų sprendimu laimėjo rezultatu 48:47, 48:47, 48:47Pirmąją tarpusavio kovą 2023 metais laimėjo M. Dvališvilis, tačiau praėjusių metų gruodį P. Janas atsirevanšavo kartvelui, susigrąžino čempiono titulą ir nutraukė varžovo dominavimą.

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Akistatos pradžioje M. Dvališvilis iškart užkūrė didelį tempą. Jis nuolat bandė pargriauti varžovą. Visgi,  P. Janas nuo trečiojo raundo pradėjo vis dažniau pataikyti smūgiais rankomis ir ėmė sėkmingai gintis nuo varžovo bandymų jį pargriauti.

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Trečiajame raunde čempionas perėmė iniciatyvą, o ketvirtajame tęsė sėkmingas atakas ir stabdė M. Dvališvilio bandymus jį pargriauti. Prieš lemiamą raundą rezultatas buvo lygus – 38:38.

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Paskutiniame raunde P. Janas dar labiau padidino spaudimą stovėsenoje. Tuo metu M. Dvališvilio bandymai perkelti kovą į parterį vis dažniau baigdavosi nesėkme. Per dvikovą kartvelas pabandė atlikti net 58 parvertimus ir pagerino visų laikų rekordą. Visgi, iš tų bandymų tik 5 buvo sėkmingi, o per 3-5 raundus kartu sudėjus M. Dvališvilis varžovą kontroliavo vos 19 sek.

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M. Dvališvilis atliko daugiau tikslių akcentuotų smūgių (131 prieš 128) ir bendrai daugiau tikslių smūgių (159 prieš 131). Visgi, didžiąją dalį persvaros jis susikrovė per pirmąjį raundą (27 prieš 6 smūgius).

Po penkių raundų visi trys teisėjai pergalę skyrė P. Janui. Rusas iškovojo ketvirtą pergalę iš eilės ir išsaugojo UFC 61,2 kg svorio kategorijos čempiono titulą.

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Po kovos P. Janas teigė tikėjęsis, kad varžovas galiausiai pavargs dėl didelio tempo. Čempiono kampas prieš lemiamą raundą jam taip pat priminė, kad būtina laimėti paskutines penkias minutes.

Paklaustas apie galimą kitą varžovą Songą Yadongą, P. Janas pareiškė esąs pasirengęs kovoti su bet kuriuo UFC vadovybės parinktu priešininku.

Tuo tarpu M. Dvališvilis pripažino, kad galėjo pasirodyti geriau, tačiau pasveikino P. Janą su pergale. Po įtemptos penkių raundų kovos abu kovotojai apsikabino.

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