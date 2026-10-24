Apie Volkanovskio ateities planus paklaustas White'as: „Kai kovotojas pasiekia jo lygį ir tiek nuveikia, yra labai mažai dalykų, kuriems mes ištartume „ne“

Dukart puslengvio svorio kategorijos čempionas A. Volkanovskis susidurs su vienu sunkiausių išbandymų savo karjeroje, kai „UFC 333“ turnyre gins titulą prieš nenugalėtą M. Jevlojevą. Ši kova vainikuos renginį, kuriame taip pat vyks lengviausio svorio kategorijos trilogijos akistata tarp Piotro Jano ir Merabo Dvališvilio.
Nors A. Volkanovskis yra visiškai susikoncentravęs į tikslą tapti pirmuoju, įveikusiu M. Jevlojevą, ir planuoja pribaigti oponentą čempioniškuose raunduose, jis jau galvoja apie ateitį. Kovotojas atskleidė, kad jo karjeroje liko vos dvi ar trys kovos, ir išreiškė susidomėjimą superdvikova su lengvo svorio kategorijos čempionu Justinu Gaethje. A. Volkanovskis teigia, kad jie abu po šio susitikimo galėtų pakabinti pirštines ant vinies, nesvarbu, kokia būtų dvikovos baigtis.
Panašu, kad UFC vadovas D. White'as palankiai vertina šią idėją. Neseniai duotame interviu laidai „Main Event“ jis teigė esantis atviras galimybei leisti A. Volkanovskiui pereiti į aukštesnę svorio kategoriją.
„Kai kovotojas pasiekia jo lygį ir tiek nuveikia, yra labai mažai dalykų, kuriems mes ištartume „ne“, – sakė D. White'as. – Jei jis turi tikslų, kuriuos nori įgyvendinti prieš pakabindamas pirštines ant vinies, neabejoju, kad jį tikrai palaikysime. Šis kovotojas į narvą žengtų su bet kuo.“
A. Volkanovskis jau dukart kovojo dėl lengvo svorio kategorijos titulo savo UFC karjeroje, tačiau abu kartus nusileido tuometiniam čempionui Islamui Machačevui. Australijoje vykusiame „UFC 284“ turnyre jis tapo, ko gero, sunkiausiu varžovu per visą I. Machačevo karjerą.
J. Gaethje iškovojo čempiono diržą birželio 14-ąją Baltųjų rūmų Pietinėje pievelėje vykusiame „UFC Freedom 250“ turnyre, kuriame sutriuškino Ilią Topurią. Amerikietis vis dar sveiksta po tą naktį patirtų traumų ir yra pareiškęs, kad jei neatsisakys titulo ir nebaigs karjeros, sugrįš kitais metais kovoti su pagrindiniu pretendentu Armanu Carukijanu. Tačiau jei A. Volkanovskis po „UFC 333“ nuspręs keltis į lengvo svorio kategoriją, jam gali būti leista aplenkti pretendentų eilę.
Jei dvikova su J. Gaethje neįvyks, A. Volkanovskis turi kitų planų. Kitą kovą jis pasirengęs surengti su Jeanu Silva arba susikauti su didelės svarbos puslengvio svorio kategorijos akistatos tarp Aljamaino Sterlingo ir Kevino Vallejoso nugalėtoju. Kol kas jo pagrindinis tikslas – papildyti savo įspūdingą pergalių sąrašą dar vienu vardu.
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