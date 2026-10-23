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Janas negailėjo kritikos Dvališviliui: apkaltino rusofobija ir išvadino kvailiu

2026-10-23 19:26 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-23 19:26
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Prieš trečiąją Piotro Jano ir Merabo Dvališvilio kovą įsiplieskė ginčas dėl Rusijos vėliavos demonstravimo UFC turnyruose. Sakartvelo kovotojo pasisakymai papiktino tiek Islamą Mahačevą, tiek patį P. Janą, kuris savo būsimą varžovą apkaltino rusofobija.

Piotras Janas ir Merabas Dvališvilis | Stop kadras

Prieš trečiąją Piotro Jano ir Merabo Dvališvilio kovą įsiplieskė ginčas dėl Rusijos vėliavos demonstravimo UFC turnyruose. Sakartvelo kovotojo pasisakymai papiktino tiek Islamą Mahačevą, tiek patį P. Janą, kuris savo būsimą varžovą apkaltino rusofobija.

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Konfliktas kilo dar po „UFC 330“ turnyro, kuriame I. Mahačevas apgynė pusvidutinio svorio kategorijos čempiono diržą, įveikęs Ianą Machado Garry. Po kovos jo komanda narve iškėlė Rusijos vėliavą, o tai sukėlė M. Dvališvilio nepasitenkinimą.

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„Maniau, kad ten negalima rodyti vėliavų. Bent jau man tai neleidžiama. Šita vėliava uždrausta visame pasaulyje, tačiau UFC ją, žinoma, demonstruoja. Beprotybė“, – žurnalistei Ninai Daniele sakė M. Dvališvilis.

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I. Mahačevas neslėpė, kad kartvelo reakcija jam nepatiko.

„Mačiau vaizdo įrašą, kuriame jis stebi mano kovą. Atrodė, kad jam nepatiko matyti mane laimintį narve, tačiau į tokius dalykus nekreipiu dėmesio. Jis apie tai jau ne kartą kalbėjo, bet Janas jį įveikė ir po kovos iškėlė vėliavą. Manau, kad jis vėl nugalės Dvališvilį ir privers jį nutilti“, – teigė I. Mahačevas.

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Savo nuomonę išsakė ir P. Janas, kuris būsimo varžovo komentarus įvertino itin griežtai.

„Tai grynai rusofobiški jo pasisakymai. Ir tai ne pirmas bei ne paskutinis kartas. Tai parodo, kad jis yra šiek tiek kvailokas“, – pareiškė rusas.

Sulaukęs kritikos, M. Dvališvilis nusprendė paaiškinti savo poziciją. Socialiniuose tinkluose paskelbtame vaizdo įraše jis pabrėžė gerbiantis I. Mahačevą ir neturintis jam jokių asmeninių priekaištų.

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„Man patinka Islamas Mahačevas. Manau, kad jis yra puikus ir kuklus čempionas. Gerbiu visą sunkų darbą, kurį jis įdėjo į savo karjerą, tačiau pamatęs, kad jo komanda į narvą atsinešė Rusijos vėliavą, supykau“, – paaiškino M. Dvališvilis.

Kartvelas teigė, kad per visas penkias savo kovas dėl UFC čempiono titulo jam nebuvo leista į narvą atsinešti nei Sakartvelo, nei JAV vėliavos. Pasak jo, reakciją lėmė ir skaudi istorinė Sakartvelo patirtis santykiuose su Rusija.

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„Rusija okupavusi maždaug 20 proc. Sakartvelo teritorijos. Mano tauta patyrė karą, okupaciją ir kančias. Rusija taip pat atsakinga už siaubingą smurtą Čečėnijoje ir iki šiol žudo žmones Ukrainoje“, – kalbėjo kovotojas.

M. Dvališvilis pabrėžė, kad jo kritika nėra nukreipta prieš paprastus Rusijos gyventojus.

„Noriu aiškiai pasakyti: nekenčiu ne Rusijos žmonių, o Rusijos politikos ir valdžios. Mano nepatinka valdžia ir jos veiksmai, o ne paprasti Rusijos gyventojai. Gerbiu Kaukazo žmones – Dagestano, Čečėnijos, Ingušijos ir kitų regionų gyventojai turi savo tapatybę, kultūrą ir istoriją. Tai niekada nebuvo asmeniškai nukreipta prieš Islamą“, – aiškino jis.

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Kovotojas taip pat sukritikavo Rusijos žiniasklaidą, kaltindamas ją provokuojančiais klausimais ir teigdamas, kad jo žodžiai gali būti iškraipomi vietos auditorijai. M. Dvališvilis Rusijos valdžią pavadino korumpuota diktatūra bei tvirtino, kad šalyje nėra žodžio laisvės, o už protestus žmonėms gresia kalėjimas.

UFC nacionalinių vėliavų demonstravimą buvo uždraudusi 2022 metų pavasarį, tačiau 2023 metų spalį organizacijos vadovas Dana White'as šiuos apribojimus panaikino. Vis dėlto galutinį sprendimą dėl vėliavų atsinešimo į narvą priima konkretaus turnyro vietiniai organizatoriai. P. Janas Rusijos vėliavą demonstravo ir po pergalės prieš M. Dvališvilį 2025 metų gruodį.

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Spalio 24 dieną Abu Dabyje vyksiančiame „UFC 333“ turnyre P. Janas ir M. Dvališvilis kovos trečią kartą. Pirmąją jų tarpusavio kovą 2023 metais laimėjo Sakartvelo atstovas, tačiau 2025 metų gruodį P. Janas atsirevanšavo.

„UFC 333“ pagrindinę programą šeštadienį nuo 21 val. Lietuvos laiku tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija. Tai bus viena iš retų progų lietuviams patogiu laiku tiesiogiai stebėti aukščiausio lygio UFC turnyrą.

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