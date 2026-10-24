„Partizan“ į Kauną vyks po dramatiškos kovos Adrijos lygoje

Eurolygos ekipa išvykoje laimėjo B grupės mačą prieš Suboticos „Spartak“ (2/2) – 82:80 (23:15, 22:24, 12:26, 25:15).
Likus žaisti 22 sekundes „Partizan“ naujokas Antonio Reevesas dvitaškiu išvedė svečius į priekį (82:80). Šeimininkai susikūrė net tris šansus išplėšti pergalę, bet visi bandymai pataikyti iš toli skriejo pro šalį.
Belgrado ekipoje žibėjo Ethanas Thompsonas – 28 minutės, 23 taškai (4/6 dvitaškių, 4/5 tritaškių, 3/3 baudų metimų), 5 atkovoti kamuoliai, 3 rezultatyvūs perdavimai, 2 klaidos, 2 pražangos ir 28 naudingumo balai.
Po 11 taškų prie pergalės pridėjo A.Reevesas (5/6 dvitaškių) ir Kevarriusas Hayesas (4/5 dvitaškių, 5 atk. kam.), 9 – Kyle'as Allmanas (5 rez. perd.).
Suboticos klubui 19 taškų atnešė Danilo Nikoličius (3/4 tritaškių), 12 – Igoris Drobnjakas (4/6 dvitaškių, 7 rez. perd.).
„Partizan“ per dvigubą Eurolygos savaitę aplankys Vilerbaną ir Kauną.
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