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Likus vos 10 minučių iki kovos – netikėtas posūkis UTMA turnyre: Martyniuk varžovė atsisakė žengti į ringą

2026-10-24 23:02 / šaltinis: Sportas.lt / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: Sportas.lt / aut.
2026-10-24 23:02
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Vilniuje vykstančio „UTMA 20“ turnyro metu iš programos netikėtai teko išbraukti vieną kovą.

Aya Boutafala ir Alina Martyniuk | Stop kadras
GALERIJA (129)

Vilniuje vykstančio „UTMA 20“ turnyro metu iš programos netikėtai teko išbraukti vieną kovą.

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Buvo paskelbta, kad neįvyks Alinos Martyniuk (2-0 UTMA) ir Ayos Boutafalos (0-0 UTMA) kova. A. Boutafala turėjo problemų mesdama svorį ir nepasiekė reikiamos svorio ribos, tačiau kovoti vis tiek buvo sutarta. Visgi, prieš pat žengiant į ringą A. Boutafalos sveikata pablogėjo, todėl kova buvo atšaukta. Tai turėjo būti pirma antrosios turnyro dalies kova.

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Tikslesnės informacijos apie A. Boutafalos būklę nebuvo pateikta. Net ir pati A. Martyniuk neturėjo visų atsakymų.

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„Atsitiko tokia situacija. Mano priešininkė vakar nenumetė svorio, bet mes vis tiek sutikom kovoti. Dabar, likus 10 minučių iki kovos, ji pasakė, kad neis į ringą ir nekovos. Tokia situacija... Aš buvau pasiruošusi, norėjau eiti į ringą ir laimėti“, – sakė A. Martyniuk, padėkojusi komandai, partneriams ir visiems sirgaliams už palaikymą.

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Sportininkė pabrėžė, kad iki šiol nežino varžovės sprendimo motyvų: „Tikslios priežasties, kodėl ji neišėjo į ringą, pasakyti negaliu. Pati to nežinau“.

(129 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „UTMA 20“ turnyro akimirkos

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