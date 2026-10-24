Likus vos 10 minučių iki kovos – netikėtas posūkis UTMA turnyre: Martyniuk varžovė atsisakė žengti į ringą

Buvo paskelbta, kad neįvyks Alinos Martyniuk (2-0 UTMA) ir Ayos Boutafalos (0-0 UTMA) kova. A. Boutafala turėjo problemų mesdama svorį ir nepasiekė reikiamos svorio ribos, tačiau kovoti vis tiek buvo sutarta. Visgi, prieš pat žengiant į ringą A. Boutafalos sveikata pablogėjo, todėl kova buvo atšaukta. Tai turėjo būti pirma antrosios turnyro dalies kova.
Tikslesnės informacijos apie A. Boutafalos būklę nebuvo pateikta. Net ir pati A. Martyniuk neturėjo visų atsakymų.
„Atsitiko tokia situacija. Mano priešininkė vakar nenumetė svorio, bet mes vis tiek sutikom kovoti. Dabar, likus 10 minučių iki kovos, ji pasakė, kad neis į ringą ir nekovos. Tokia situacija... Aš buvau pasiruošusi, norėjau eiti į ringą ir laimėti“, – sakė A. Martyniuk, padėkojusi komandai, partneriams ir visiems sirgaliams už palaikymą.
Sportininkė pabrėžė, kad iki šiol nežino varžovės sprendimo motyvų: „Tikslios priežasties, kodėl ji neišėjo į ringą, pasakyti negaliu. Pati to nežinau“.
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