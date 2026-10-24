Lietuvos imtynininkai pasaulio čempionate Astanoje nepateko į paguodos turnyrą

Svorio kategorijos iki 60 kg kvalifikacijoje Justas Petravičius 4:3 įveikė dešimčia metų jaunesnį prancūzą Lucasą Keviną Lo Grasso, kuris prieš ketverius metus iškovojo pasaulio jaunių čempionato sidabro medalį. Vis dėlto aštuntfinalyje Lietuvos imtynininko laukė kur kas rimtesnis išbandymas – pirmuoju numeriu svorio kategorijoje reitinguotas 21-erių uzbekas Ališaras Ganijevas. Praėjusių metų pasaulio vicečempionas savo pranašumą įrodė parteryje ir laimėjo 8:0.
Svorio kategorijos iki 77 kg kvalifikacijoje Rokas Čepauskas 0:11 nusileido Azijos vicečempionui Ali Zabihollah Oskou iš Irano. Varžovas atliko du aukštus, keturiais taškais vertintus ridenimus.
Lietuvos imtynininkams dar galėjo atsirasti galimybė kovoti dėl bronzos medalių. Tiek J. Petravičiaus, tiek R. Čepausko varžovai pateko į pusfinalius, todėl, jiems sėkmingai pasirodžius kovose dėl vietos finale, lietuviai būtų tęsę pasirodymą paguodos turnyre.
Deja, A. Z. Oskou pusfinalyje 0:2 pralaimėjo azerbaidžaniečiui Sananui Suleymanovui. Tuo tarpu A. Ganijevas 3:8 neatsilaikė prieš iranietį Ali Abdollahą Ahmadi Vafą.
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