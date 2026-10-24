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Lietuvos imtynininkai pasaulio čempionate Astanoje nepateko į paguodos turnyrą

2026-10-24 21:24 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-24 21:24
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Astanoje (Kazachstanas) vykstančiame pasaulio čempionate graikų-romėnų imtynių varžybose šeštadienį ant kilimo žengė du Lietuvos sportininkai.

Kovos akimirka | imtynes.lt nuotr.

Astanoje (Kazachstanas) vykstančiame pasaulio čempionate graikų-romėnų imtynių varžybose šeštadienį ant kilimo žengė du Lietuvos sportininkai.

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Svorio kategorijos iki 60 kg kvalifikacijoje Justas Petravičius 4:3 įveikė dešimčia metų jaunesnį prancūzą Lucasą Keviną Lo Grasso, kuris prieš ketverius metus iškovojo pasaulio jaunių čempionato sidabro medalį. Vis dėlto aštuntfinalyje Lietuvos imtynininko laukė kur kas rimtesnis išbandymas – pirmuoju numeriu svorio kategorijoje reitinguotas 21-erių uzbekas Ališaras Ganijevas. Praėjusių metų pasaulio vicečempionas savo pranašumą įrodė parteryje ir laimėjo 8:0.

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Svorio kategorijos iki 77 kg kvalifikacijoje Rokas Čepauskas 0:11 nusileido Azijos vicečempionui Ali Zabihollah Oskou iš Irano. Varžovas atliko du aukštus, keturiais taškais vertintus ridenimus.

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Lietuvos imtynininkams dar galėjo atsirasti galimybė kovoti dėl bronzos medalių. Tiek J. Petravičiaus, tiek R. Čepausko varžovai pateko į pusfinalius, todėl, jiems sėkmingai pasirodžius kovose dėl vietos finale, lietuviai būtų tęsę pasirodymą paguodos turnyre.

Deja, A. Z. Oskou pusfinalyje 0:2 pralaimėjo azerbaidžaniečiui Sananui Suleymanovui. Tuo tarpu A. Ganijevas 3:8 neatsilaikė prieš iranietį Ali Abdollahą Ahmadi Vafą.

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