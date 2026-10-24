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Čimajevas negailestingai susidorojo su UFC legenda ir jau grasina kitam varžovui

2026-10-24 15:12 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-24 15:12
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Chamzatas Čimajevas „RAF 14“ turnyre įspūdingai nugalėjo Robbie Lawlerį ir jau nusitaikė į kitą varžovą – Colby Covingtoną.

Chamzatas Čimajevas | Stop kadras

Chamzatas Čimajevas „RAF 14“ turnyre įspūdingai nugalėjo Robbie Lawlerį ir jau nusitaikė į kitą varžovą – Colby Covingtoną.

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Buvęs UFC vidutinio svorio čempionas penktadienį vykusioje imtynių kovoje dominavo nuo pat pradžių. R. Lawleris neturėjo atsakymų į greitus varžovo veiksmus ir nesugebėjo pelnyti nė vieno taško.

Ch. Čimajevas jau pirmosiomis akimirkomis atliko parvertimą, o netrukus dar kartą pargriovė varžovą ant kilimo. Tuomet jis sėkmingai atliko dar vieną veiksmą ir greitai išsiveržė į priekį 8:0. Ch. Čimajevas toliau spaudė amerikietį ir netrukus pelnė dar du taškus. Rezultatui tapus 10:0, kova buvo baigta likus 20 sekundžių iki pirmojo kėlinuko pabaigos.

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„Džiaugiuosi, kad pagaliau galėsiu su juo susitikti ir sulaužyti jam kaklą“, – apie buvusį laikinąjį UFC pusvidutinio svorio čempioną sakė Ch. Čimajevas.

Kovotojas taip pat pakomentavo įtemptą situaciją, kilusią tarp jo komandos draugo Armano Carukijano ir Dillono Daniso. Ketvirtadienį per spaudos konferenciją jų konfliktas vos neperaugo į masines muštynes. A. Carukijanas tuomet stojo ginti Ch. Čimajevo garbės, kai D. Danisas atėjo į konferenciją su marškinėliais, ant kurių buvo parašyta, kad „Čimajevas yra jo kekšė“.

„Esu pasiruošęs bet kam. Jei Armanas Carukijanas nori jį nužudyti, mes jį nužudysime“, – pareiškė Ch. Čimajevas.

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