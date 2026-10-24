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Pasaulio imtynių čempionate Petravičius iškovojo pergalę

2026-10-24 15:16 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-24 15:16
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Astanoje (Kazachstanas) vykstančiame pasaulio čempionate graikų-romėnų imtynių varžybose šeštadienį ant kilimo žengė du Lietuvos sportininkai.

Justas Petravičius | Stop kadras

Astanoje (Kazachstanas) vykstančiame pasaulio čempionate graikų-romėnų imtynių varžybose šeštadienį ant kilimo žengė du Lietuvos sportininkai.

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Svorio kategorijos iki 60 kg kvalifikacijoje Justas Petravičius 4:3 įveikė dešimčia metų jaunesnį prancūzą Lucasą Keviną Lo Grasso, kuris prieš ketverius metus iškovojo pasaulio jaunių čempionato sidabro medalį.

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Kova lietuviui nebuvo lengva. Jau pirmosiomis sekundėmis varžovas prakirto J. Petravičiui antakį, todėl teko stabdyti dvikovą ir suteikti medicininę pagalbą. Prancūzas dukart buvo įvertintas už aktyvumą, tačiau lietuvis sėkmingai apsigynė.

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Artėjant kovos pabaigai, J. Petravičius perėmė iniciatyvą ir gavo galimybę atakuoti parteryje. Lietuvis atliko du ridenimus į skirtingas puses ir išsiveržė į priekį 4:2. Nors L. K. Lo Grasso dar sumažino atsilikimą iki 3:4, per likusį laiką J. Petravičius išsaugojo pranašumą ir šventė pergalę.

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Vis dėlto aštuntfinalyje Lietuvos imtynininko laukė kur kas rimtesnis išbandymas – pirmuoju numeriu svorio kategorijoje reitinguotas 21-erių uzbekas Ališaras Ganijevas. Praėjusių metų pasaulio vicečempionas savo pranašumą įrodė parteryje ir laimėjo 8:0.

Svorio kategorijos iki 77 kg kvalifikacijoje Rokas Čepauskas 0:11 nusileido Azijos vicečempionui Ali Zabihollah Oskou iš Irano. Varžovas atliko du aukštus, keturiais taškais vertintus ridenimus.

Lietuvos imtynininkams dar gali atsirasti galimybė kovoti dėl bronzos medalių. Tiek J. Petravičiaus, tiek R. Čepausko varžovai pateko į pusfinalius, todėl, jiems sėkmingai pasirodžius kovose dėl vietos finale, lietuviai galėtų tęsti pasirodymą paguodos turnyre.

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