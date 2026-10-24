Olimpinės čempionės vadybininkas pratrūko: „Ji sugadino savo nuostabią karjerą“

Ape 33-ejų atletės nušalinimą penktadienį paskelbė Lengvosios atletikos sąžiningumo skyrius (AIU). Mėginys buvo paimtas Kenijoje prieš neseniai vykusį Sidnėjaus maratoną, kurį P. Jepchirchir laimėjo. Sportininkės atvejis kol kas tiriamas, todėl laikinas nušalinimas nėra galutinis sprendimas dėl dopingo taisyklių pažeidimo.
P. Jepchirchir karjeroje netrūksta įspūdingų pasiekimų. 2021 metais ji iškovojo Tokijo olimpinių žaidynių maratono auksą, o 2025 metais tapo pasaulio maratono čempione. Kenijos bėgikė taip pat triumfavo 2021 metų Niujorko, 2022 metų Bostono, 2024 metų Londono ir 2026 metų Sidnėjaus maratonuose. Jai taip pat priklauso pasaulio pusmaratonio rekordas.
Žinia apie nušalinimą sukėlė didelį nusivylimą Kenijos sporto bendruomenėje. Šios šalies lengvoji atletika jau ne vienerius metus susiduria su dopingo problemomis – nuo 2017 metų AIU laikinai nušalino arba diskvalifikavo daugiau nei 140 Kenijos sportininkų, tarp jų ir moterų maratono pasaulio rekordininkę Ruth Chepngetich.
The Athletics Integrity Unit has provisionally suspended reigning world marathon champion 🇰🇪 Peres Jepchirchir after an out-of-competition sample collected in Kenya returned an adverse analytical finding for EPO. The sample was taken before her Sydney Marathon win. One of the most decorated marathoners of this generation: • Olympic champion, Tokyo 2021 🥇 • Reigning world champion, Tokyo 2025 🥇 • Four-time World Marathon Major winner: New York (2021), Boston (2022), London (2024), Sydney (2026) 🏆 🏆 🏆 🏆 • Her 2:16:16 to win the 2024 London Marathon was the women's-only world record at the time • She owns a personal best of 2:14:43 from Valencia 2025 She can request analysis of the B sample, and the case proceeds to a charge or is closed depending on what follows.REKLAMAREKLAMA— CITIUS MAG (@CitiusMag) October 23, 2026
Kenijos lengvosios atletikos federacijos jaunimo ugdymo direktorius ir Nacionalinio olimpinio komiteto viceprezidentas Barnabas Koriras teigė esantis sukrėstas šios žinios.
„Tai didžiulis nusivylimas, ypač po to, kai Kenijai ką tik buvo patikėta teisė 2029 metais surengti pasaulio lengvosios atletikos čempionatą. Esame sukrėsti, ypač turint omenyje Peres Jepchirchir lygį ir įspūdingą karjerą. Nežinome, kas vyksta su mūsų sportininkais“, – naujienų agentūrai AFP sakė B. Koriras.
Bėgikės vadybininkas Gianni Demadona taip pat neslėpė nusivylimo. Jis sakė apie teigiamą sportininkės dopingo mėginį sužinojęs prieš tris dienas.
„Kai AIU mane informavo, kad jos mėginyje aptikta EPO, buvau sutrikęs ir sukrėstas. Po 13 metų bendro darbo pasitikėjau ja ir maniau, kad ji yra viena patikimiausių sportininkių. Klydau. Ji sugadino savo ilgą ir nuostabią karjerą, o dabar ją užbaigia pačiu blogiausiu būdu“, – teigė G. Demadona.
Spalį Kenijoje lankėsi ir Pasaulio antidopingo agentūros (WADA) atstovai. Organizacijos prezidentas Witoldas Banka paragino šalį ryžtingiau kovoti su draudžiamų medžiagų vartojimu ir užtikrinti švarų sportą. Jis pridūrė, kad veiksmingai kovai su dopingu būtinas bendradarbiavimas tarp tarptautinių organizacijų ir Kenijos institucijų, taip pat ryžtingesni veiksmai prieš draudžiamų preparatų gamintojus, kontrabandininkus ir platintojus.
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