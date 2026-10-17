„In Memoriam“ bėgimo čempionai: „Svarbūs ne rezultatai, o solidarumas“

Vyrų 10 km distanciją greičiausiai įveikė Justinas Čekanauskas, 21 sek. pranokęs Darių Petkevičių bei 1 min. 8 sek. – ketverių olimpinių žaidynių dalyvį sportiniame ėjime Marių Žiūką. Ši trijulė išsidalijo ir drauge vykusio Lietuvos kariuomenės 10 km bėgimo čempionato medalius.
„Renginio atmosfera labai gera, matome, kad oras irgi labai pasitaisęs. Renginio esmė yra ne apie čempionus, ne apie medalius, ne apie prizus, bet apie solidarumą. Tai kariuomenės ir visuomenės solidarumas, palaikymas bendražygiams, kurie iškeliavo Anapilin, ir parama jų šeimų nariams, kurie liko be tėvų, be senelių. Ta parama yra svarbi, taip parodome, kad jie ne vieni, o kartu galime nuveikti daugiau nei po vieną“, – sakė J. Čekanauskas.
Nugalėtoju tapęs Lietuvos kariuomenės karys J. Čekanauskas drauge su D. Petkevičiumi į priekį išsiveržė dar pirmajame rate. Atitrūkti nuo pastarojo konkurento majorui pavyko antroje varžybų dalyje.
„Bėgome kartu su Dariumi, dažnai varžomės, tad buvo mintis, kad bėgame kartu, laikomės ir, jei neatsiras stipresnių, išsiaiškinsime eigoje. Taip ir buvo, laikėmės kartu, jis dar neatsigavęs po maratono, aš pailsėjęs daugiau ir trečiame-ketvirtame rate išsisprendė“, – komentavo J. Čekanauskas.
Moterų 10 km nuotolį greičiausiai įveikė ir Lietuvos kariuomenės čempionato nugalėtoja tapo olimpietė karė savanorė Vaida Žūsinaitė-Nekriošienė.
Tarp prizininkių pateko dar dvi Lietuvos kariuomenės atstovės: 5 sek. atsilikusi Viktorija Varnagirytė finišavo antra, o 2 min. 38 sek. čempionei nusileidusi Teklė Emilija Gvildytė – trečia.
„Jaučiuosi puikiai, šis renginys turi gražią prasmę – bėgti už mirusius karius ir palaikyti jų šeimas. Bėgau iš pradžių su Viktorija, neturėjau tikslo kuo greičiau prabėgti, nes šiandien mano užduotis buvo kita. Tris ratus bėgome kartu, o paskui, likus dviem, šiek tiek pagreitėjau ir stengiausi išlaikyti tą lyderės poziciją – pavyko“, – komentavo V. Žūsinaitė-Nekriošienė.
Trumpesnes – 1 km ir 4 km – distancijas buvo galima įveikti bėgte, einant ar riedant.
Idėja organizuoti tokio pobūdžio bėgimą kilo LDK Birutės karininkų šeimų moterų Vilniaus draugijos narėms, norėjusioms padėti maratono metu mirusio karininko šeimai. Analogiški renginiai šią savaitę taip pat vykdomi Estijoje, Belgijoje, Portugalijoje, Didžiojoje Britanijoje bei Airijoje.
Paaukoti mirusių karių šeimoms galima iki spalio 31 d. skambinant ar siunčiant žinutę trumpuoju numeriu 1485 (auka – 5 eurai) arba pervedant savo auką į Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų Vilniaus draugijos banko sąskaitą Nr. LT827300010193632405 (mokėjimo paskirtyje nurodant „Parama kario šeimai“).
Renginį globoja Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras.
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