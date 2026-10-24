Carukijanas po pergalės užlipo ant Daniso – teko įsikišti apsauginiams

Arman Tsarukyan just beat Dillon Danis 10-0 at RAF 14 Arman stepped on Danis after beating him 😬 (via @RAFWrestlingUSA) https://t.co/FnqOnqUeNd— Championship Rounds (@ChampRDS) October 24, 2026
Įtampa tarp sportininkų tvyrojo dar prieš turnyrą. Spaudos konferencijoje A. Carukijanas užpuolė D. Danisą, kai šis parodė marškinėlius su užrašu, kad A. Carukijano bičiulis ir treniruočių partneris Chamzatas Čimajevas yra jo „kekšė“, todėl penktadienio vakarą apsaugos darbuotojai buvo pasiruošę galimiems incidentams.
Pati dvikova A. Carukijanui didelių sunkumų nesukėlė. Jis sėkmingai atliko parvertimus ir kitus veiksmus, rinko taškus ir pirmojo kėlinuko metu pasiekė triuškinančią persvarą 10:0. Netrukus teisėjas paskelbė armėno pergalę.
Vos pasibaigus kovai A. Carukijanas užlipo ant nuo kilimo besikeliančio D. Daniso. Apsaugos darbuotojai akimirksniu apsupo sportininkus ir neleido konfliktui peraugti į muštynes.
D. Danisas išlaikė ramybę ir, nepaisydamas įtemptos situacijos, vėliau net paspaudė varžovui ranką. Vis dėlto A. Carukijanas užsiminė, kad jų tarpusavio nesutarimai dar neišspręsti.
A. Carukijanas taip pat neslepia ambicijų ateityje susikauti su UFC lengvojo svorio kategorijos čempionu Justinu Gaethje. Armėnas taip pat užsiminė, kad svajoja imtynių kovoje susitikti su legendiniu Georgesu St-Pierre'u.
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