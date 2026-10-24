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Carukijanas po pergalės užlipo ant Daniso – teko įsikišti apsauginiams

2026-10-24 12:41 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-24 12:41
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Armėnų kilmės UFC kovotojas Armanas Carukijanas „RAF 14“ imtynių turnyro pagrindinėje kovoje užtikrintai įveikė Dilloną Danisą, o po jo pergalės vėl vos nekilo masinės muštynės. A. Carukijanas užlipo ant varžovo, kai šis bandė keltis nuo kilimo, o apsaugos darbuotojams teko skubiai įsikišti.

Kovos akimirkos | Stop kadras

Armėnų kilmės UFC kovotojas Armanas Carukijanas „RAF 14“ imtynių turnyro pagrindinėje kovoje užtikrintai įveikė Dilloną Danisą, o po jo pergalės vėl vos nekilo masinės muštynės. A. Carukijanas užlipo ant varžovo, kai šis bandė keltis nuo kilimo, o apsaugos darbuotojams teko skubiai įsikišti.

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Įtampa tarp sportininkų tvyrojo dar prieš turnyrą. Spaudos konferencijoje A. Carukijanas užpuolė D. Danisą, kai šis parodė marškinėlius su užrašu, kad A. Carukijano bičiulis ir treniruočių partneris Chamzatas Čimajevas yra jo „kekšė“, todėl penktadienio vakarą apsaugos darbuotojai buvo pasiruošę galimiems incidentams.

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Pati dvikova A. Carukijanui didelių sunkumų nesukėlė. Jis sėkmingai atliko parvertimus ir kitus veiksmus, rinko taškus ir pirmojo kėlinuko metu pasiekė triuškinančią persvarą 10:0. Netrukus teisėjas paskelbė armėno pergalę.

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Vos pasibaigus kovai A. Carukijanas užlipo ant nuo kilimo besikeliančio D. Daniso. Apsaugos darbuotojai akimirksniu apsupo sportininkus ir neleido konfliktui peraugti į muštynes.

D. Danisas išlaikė ramybę ir, nepaisydamas įtemptos situacijos, vėliau net paspaudė varžovui ranką. Vis dėlto A. Carukijanas užsiminė, kad jų tarpusavio nesutarimai dar neišspręsti.

A. Carukijanas taip pat neslepia ambicijų ateityje susikauti su UFC lengvojo svorio kategorijos čempionu Justinu Gaethje. Armėnas taip pat užsiminė, kad svajoja imtynių kovoje susitikti su legendiniu Georgesu St-Pierre'u.

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