Skaudi Martino avarija pakeitė kovą dėl „MotoGP“ titulo

Sausoje trasoje vykusiose sprinto lenktynėse J. Martinas iš ketvirtosios vietos starto metu pakilo į antrąją, tačiau jau antrajame rate turėjo atremti Alexo Marquezo ataką. Priekyje susiformavo penkių motociklininkų grupė, o J. Martinas netrukus įsivėlė į atkaklią kovą su Marcu Marquezu dėl pirmosios vietos.
J. Martinas kelis kartus sugebėjo išsiveržti į priekį, tačiau kaskart prarasdavo poziciją dėl savo klaidų arba M. Marquezo kontratakų.
Galiausiai, A. Marquezui vėl priartėjus prie lyderių, J. Martinas bandė išlaikyti poziciją, tačiau, važiuodamas dideliu greičiu, patyrė avariją „Hayshed“ posūkyje. Motociklininkas kelis kartus smarkiai vertėsi žvyro zonoje.
Iš pradžių atrodė, kad rimtesnių sužalojimų J. Martinas galėjo išvengti, tačiau vėliau jis buvo išgabentas neštuvais ir nugabentas į medicinos centrą išsamesniems tyrimams. Ten ispanui buvo nustatytas riešo lūžis, todėl sekmadienį jis negalės lenktyniauti.
The rider in the video who crashes at high speed is Maverick Viñales. While the on-screen graphic at the top of the video mentions "#89 Martin to the Medical Centre", the footage captures a different perspective. At the time of this high-speed collision during the Australian GP Sprint, Jorge Martín was further down the track or had already gone down, prompting the medical update. The bike and rider shown sliding aggressively into the gravel at Turn 1 belong to Aprilia Racing team's Maverick Viñales, which is why the video immediately cuts to the deep anguish and shock on the faces of the Aprilia pit wall crew.REKLAMAREKLAMA— UFO mania (@maniaUFO) October 24, 2026
Po šio incidento M. Marquezas užtikrintai kontroliavo lenktynių eigą ir finišavo pirmas. A. Marquezas nebesugebėjo rimčiau pagrasinti lyderiui, o Fabio Di Giannantonio ir Marco Bezzecchi, pakilę iš atitinkamai septintosios ir dešimtosios pozicijų nespėjo rimčiau pakovoti dėl antrosios vietos.
Australijos GP sprinto lenktynių rezultatai:
M. Marquezas (365 tšk.) dabar bendrojoje čempionato įskaitoje J. Martiną lenkia 10 taškų (355). Tuo metu M. Bezzecchi (315) nuo lyderio atsilieka 50 taškų.
Pagrindinės Australijos GP lenktynės prasidės sekmadienį 5 val. ryte Lietuvos laiku. Jas tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.
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