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TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > MotoGP

Skaudi Martino avarija pakeitė kovą dėl „MotoGP“ titulo

2026-10-24 12:32 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-24 12:32
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Marcui Marquezui pavyko susigrąžinti lyderio poziciją „MotoGP“ čempionate. Ispanas laimėjo Australijos GP etapo sprinto lenktynes, o jo pagrindinis varžovas dėl titulo Jorge Martinas po įspūdingos tarpusavio kovos patyrė skaudžią avariją.

Jorge Martino avarija | Stop kadras
GALERIJA (8)

Marcui Marquezui pavyko susigrąžinti lyderio poziciją „MotoGP“ čempionate. Ispanas laimėjo Australijos GP etapo sprinto lenktynes, o jo pagrindinis varžovas dėl titulo Jorge Martinas po įspūdingos tarpusavio kovos patyrė skaudžią avariją.

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(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „MotoGP“: Australijos GP sprinto lenktynės (10.24)

Sausoje trasoje vykusiose sprinto lenktynėse J. Martinas iš ketvirtosios vietos starto metu pakilo į antrąją, tačiau jau antrajame rate turėjo atremti Alexo Marquezo ataką. Priekyje susiformavo penkių motociklininkų grupė, o J. Martinas netrukus įsivėlė į atkaklią kovą su Marcu Marquezu dėl pirmosios vietos.

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J. Martinas kelis kartus sugebėjo išsiveržti į priekį, tačiau kaskart prarasdavo poziciją dėl savo klaidų arba M. Marquezo kontratakų.

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Galiausiai, A. Marquezui vėl priartėjus prie lyderių, J. Martinas bandė išlaikyti poziciją, tačiau, važiuodamas dideliu greičiu, patyrė avariją „Hayshed“ posūkyje. Motociklininkas kelis kartus smarkiai vertėsi žvyro zonoje.

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Iš pradžių atrodė, kad rimtesnių sužalojimų J. Martinas galėjo išvengti, tačiau vėliau jis buvo išgabentas neštuvais ir nugabentas į medicinos centrą išsamesniems tyrimams. Ten ispanui buvo nustatytas riešo lūžis, todėl sekmadienį jis negalės lenktyniauti.

Po šio incidento M. Marquezas užtikrintai kontroliavo lenktynių eigą ir finišavo pirmas. A. Marquezas nebesugebėjo rimčiau pagrasinti lyderiui, o Fabio Di Giannantonio ir Marco Bezzecchi, pakilę iš atitinkamai septintosios ir dešimtosios pozicijų nespėjo rimčiau pakovoti dėl antrosios vietos.

Australijos GP sprinto lenktynių rezultatai:

M. Marquezas (365 tšk.) dabar bendrojoje čempionato įskaitoje J. Martiną lenkia 10 taškų (355). Tuo metu M. Bezzecchi (315) nuo lyderio atsilieka 50 taškų.

Pagrindinės Australijos GP lenktynės prasidės sekmadienį 5 val. ryte Lietuvos laiku. Jas tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.

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