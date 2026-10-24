Uleckas žibėjo kovoje dėl kamuolių, Dimša buvo nerezultatyvus

Galisijos ekipa išvykoje 81:88 (17:18, 23:19, 18:26, 23:25) nusileido Mursijos UCAM (2/3).
Starto penkete pasirodęs Lukas Uleckas per 18 minučių surinko 6 taškus (3/3 dvitaškių, 0/2 tritaškių), 10 atkovotų, 2 perimtus ir 2 prarastus kamuolius, 2 rezultatyvius perdavimus, 4 pražangas ir 14 naudingumo balų.
Tomas Dimša per 22 minutes surinko 3 taškus (1/4 tritaškių), 2 atkovotus, 2 perimtus ir prarastą kamuolį, rezultatyvų perdavimą, bloką, 4 pražangas ir vienintelį naudingumo balą.
Gynėjo žaistas minutes „Leyma“ pralaimėjo net 24 taškais.
25 taškus lietuvių ekipai surinko Alonzo Verge'as (7/16 dvitaškių, 6 klaidos, 3 per. kam.), 20 – Paulas Jorgensenas (4/6 tritaškių, 5 atk. kam.), 17 – George'as Condittas.
Mursijos klubui 24 taškus pelnė Dylanas Ennisas (1/8 tritaškių), 22 – Michaelas Forrestas (5/10 tritaškių, 3 per. kam.), po 8 – Toni Nakičius ir Souley Boumas (2/6 tritaškių).
„Leyma“ kitame ture namie priims Tenerifės „La Laguna“ (3/1), kuriai dėl sunkios traumos padėti negali Rokas Giedraitis.
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