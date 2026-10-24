„Bešiktaš“ su Walkeriu pralaimėjo Stambulo derbyje

Eurolygos ekipa išvykoje 96:100 (24:31, 26:21, 21:19, 25:29) nusileido Stambulo „Bahčešehir“ (5/0).
Likus keturioms sekundėms tritaškiu intrigą pakurstė Eugene'as Omoruyi (96:99), tačiau Damienas Inglisas pataikė baudos metimą, o po pramesto antrojo „Bešiktaš“ stebuklo nesukūrė.
Stambule įsibėgėjantis buvęs žalgirietisLonnie Walkeris per 20 minučių surinko 15 taškų (4/6 dvitaškių, 2/5 tritaškių, 1/2 baudų metimų), 4 atkovotus kamuolius, klaidą, 2 pražangas ir 12 naudingumo balų. Ketvirtame kėlinyje amerikietis rungtynes paliko šlubčiodamas.
21 tašką svečiams pelnė Jaylenas Nowellas (3/6 tritaškių, 4 rez. perd.), 15 – E.Omoruyi (5 atk. kam.), 11 – Ante Žižičius (5/6 dvitaškių).
Nugalėtojams 18 taškų sumetė Marcquise'as Reedas (4 klaidos), 16 – D.Inglisas (4 atk. kam., 4 rez. perd.), 15 – Mateušas Ponitka (3/4 tritaškių, 8 atk. kam., 6 rez. perd.), 13 – Malachi Flynnas (3/9 tritaškių), 11 – Trevionas Williamsas (9 atk. kam., 6 rez. perd.), 10 – Tylelis Cavanaugh.
„Bešiktaš“ dvigubą Eurolygos savaitę pradės namie prieš Pirėjo „Olympiacos“, vėliau vyks į Boloniją.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.