„Maccabi“ po dramatiškos kovos patyrė pralaimėjimą Izraelio čempionate

Eurolygos klubas išvykoje 90:93 (17:16, 17:29, 21:21, 27:16, 8:11) nusileido Rišono LeZiono „Maccabi“ (1/2).
Favoritai ilgai atsiliko, o ketvirtame kėlinyje likus žaisti 12 sekundžių rezultatą lygino Romanas Sorkinas (82:82). Nesėkminga šeimininkų ataka perkėlė rungtynes į pratęsimą.
Papildomoje atkarpoje Tel Avivo klubas vėl strigo, o likus žaisti 11 sekundžių šansą paliko Josho Freundo pramesti baudų metimai (93:90), bet Odedo Kattasho auklėtiniai kovą pratęsti galėjusio metimo paruošti nespėjo.
23 taškus svečiams pelnė Romanas Sorkinas (7/11 dvitaškių, 10 atk. kam.), 13 – Jaylenas Hoardas (7 atk. kam.), 12 – Keatonas Wallace'as (6 atk. kam.), 11 – Yamas Madaras (1/6 tritaškių, 10 atk. kam., 8 rez. perd., 6 klaidos).
Rišono LeZiono klubui 18 taškų sumetė Chauncee Jenkinsas (7/10 dvitaškių, 6 atk. kam., 4 rez. perd.), 17 – Justinas Tillmanas (7/16 dvitaškių, 8 atk. kam.), po 16 – V.J.Kingas (3/8 tritaškių) ir Qua Grantas (6 rez. perd., 5 per. kam.), 13 – J.Freundas (3/5 tritaškių).
Tel Avivo ekipa dvigubą Eurolygos savaitę pradės svečiuose pas Belgrado „Crvena Zvezda“, ketvirtadienį priims Paryžiaus „Paris“ iššūkį.
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