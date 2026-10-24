Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Lukas Michelbrink Vokietijoje žaidė visas rungtynes, Augustinas Klimavičius pelnė įvartį Italijoje

2026-10-24 22:27 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-24 22:27
Pridėkite kaip šaltinį Google

Antroje Vokietijos lygoje Lukas Michelbrink žaidė visas rungtynes, o jo atstovaujamas Kotbuso „Energie“ klubas išvykoje sužaidė lygiosiomis 1:1 su „Heidenheim“ klubu.

Lukas Michelbrink | Klubo nuotr.

Antroje Vokietijos lygoje Lukas Michelbrink žaidė visas rungtynes, o jo atstovaujamas Kotbuso „Energie“ klubas išvykoje sužaidė lygiosiomis 1:1 su „Heidenheim“ klubu.

REKLAMA
0

Italijos „Serie B“ lygoje lietuvis Adrian Lickūnas liko ant „Cremonese“ klubo suolo, o jo ekipa namuose 0:1 nusileido „Juve Stabia“ klubui.

Italijos „Serie C“ lygoje Titas Krapikas praleido vieną įvartį ir atrėmė vieną smūgį, o jo ginamas „Sambenedettese“ klubas namuose 2:1 nugalėjo „Livorno“ klubą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kitose Italijos „Serie C“ lygos rungtynėse Motiejus Šapola žaidė praktiškai visas rungtynes ir pakeistas buvo jau per pridėtą rungtynių laiką, o jo ginamas „Spezia“ klubas namuose sužaidė lygiosiomis 1:1 su „Latina“ klubu.

REKLAMA
REKLAMA

Italijos „Serie D“ lygoje puolėjas Augustinas Klimavičius įvartį pelnė jau 3 minutę, o jo atstovaujamas „Sanremese“ klubas svečiuose sužaidė lygiosiomis 1:1 su „Millesimo“ klubu.

REKLAMA

Trečioje Ispanijos lygoje Romualdas Jansonas žaidė nuo 72 minutės, bet jo atstovaujamas „Ourense“ klubas išvykoje 0:2 pralaimėjo „Arenas Getxo“ ekipai.

Antroje Portugalijos lygoje vartininkas Arnas Voitinovičius išlaikė Lisabonos „Benfica“ B komandos vartus sausus ir padėjo jai svečiuose sužaisti lygiosiomis 0:0 su „Feirense“ klubu.

Šveicarijos lygoje vartininkas Edvinas Gertmonas atrėmė du smūgius ir praleido vieną įvartį, bet jo atstovaujamas Ženevos „Servette“ klubas namuose 2:1 įveikė „Vaduz“ ekipą.

REKLAMA
REKLAMA

Stipriausioje Izraelio lygoje saugas Modestas Vorobjovas žaidė visas rungtynes, o jo ginamas „Bnei Sakhnin“ klubas svečiuose 1:0 palaužė Kirjat Šmonos „Hapoel Ironi“ klubo futbolininkus.

Maltos pirmenybėse Domantas Šimkus žaidė 57 minutes, bet jo ginamas „Marsaxlokk“ klubas 1:2 nusileido „Sliema“ klubui.

Antroje Rumunijos lygoje Deimantas Rimpa žaidė visas rungtynes bei padėjo „Unirea Slobozia“ klubui namuose sužaisti lygiosiomis 2:2 su „Concordia“ klubu.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Antroje Albanijos lygoje Manfredas Ruzgis nepasižymėjo, bet jo ginamas „Besa Kavaje“ klubas namuose 2:0 įveikė „Korabi Peshkopi“ klubo žaidėjus.

Anglijos „Championship“ lygoje lietuvių kilmės futbolininkas Divine Mukasa žaidė 63 minutes ir 24 minutę atliko rezultatyvų perdavimą, o kitas futbolininkas Airidas Golambeckis liko ant atsarginių suolo. Šių futbolininkų ginamas „West Ham“ klubas namuose 2:3 nusileido „Southampton“ ekipai.

REKLAMA

Prancūzijos moterų lygoje Liucija Vaitukaitytė žaidė tik nuo 89 minutės, o jos ginamas „Nantes“ klubas namuose 3:2 palaužė „Strasbourg“ klubo merginas.

Belgijos moterų lygoje Rimantė Jonušaitė žaidė startinėje Briuselio „Anderlecht“ klubo sudėtyje, mušė įvarčius, o jos klubas galiausiai išvykoje 4:0 sutriuškino Lježo „Standard“ klubo merginas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Adrian Lickūnas (kair.) | Klubo nuotr.
Italijos „Serie B“ lygoje Lickūnas žaidė kėlinį, Krapikas Italijoje atrėmė baudinį, Jonušaitė Belgijoje pelnė įvartį, o Grudzinskas Austrijoje užsidirbo raudoną kortelę
Lukas Michelbrink (deš.) | Klubo nuotr.
Vokietijoje Michelbrink klubas iškovojo tašką, kiti lietuviai šventė pergales Vengrijoje, Kroatijoje ir Maltoje
Kipras Kažukolovas | Klubo nuotr.
Kažukolovas šventė pergalę Kazachstane, Persijos įlankos klubų Čempionų lygoje žaidė du lietuviai
Edvinas Gertmonas | Klubo nuotr.
Gertmonas buvo nepramušamas Šveicarijoje, Vorobjovo klubas atėmė taškus iš Izraelio lygos lyderio

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų