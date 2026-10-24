Lukas Michelbrink Vokietijoje žaidė visas rungtynes, Augustinas Klimavičius pelnė įvartį Italijoje

Italijos „Serie B“ lygoje lietuvis Adrian Lickūnas liko ant „Cremonese“ klubo suolo, o jo ekipa namuose 0:1 nusileido „Juve Stabia“ klubui.
Italijos „Serie C“ lygoje Titas Krapikas praleido vieną įvartį ir atrėmė vieną smūgį, o jo ginamas „Sambenedettese“ klubas namuose 2:1 nugalėjo „Livorno“ klubą.
Kitose Italijos „Serie C“ lygos rungtynėse Motiejus Šapola žaidė praktiškai visas rungtynes ir pakeistas buvo jau per pridėtą rungtynių laiką, o jo ginamas „Spezia“ klubas namuose sužaidė lygiosiomis 1:1 su „Latina“ klubu.
Italijos „Serie D“ lygoje puolėjas Augustinas Klimavičius įvartį pelnė jau 3 minutę, o jo atstovaujamas „Sanremese“ klubas svečiuose sužaidė lygiosiomis 1:1 su „Millesimo“ klubu.
Trečioje Ispanijos lygoje Romualdas Jansonas žaidė nuo 72 minutės, bet jo atstovaujamas „Ourense“ klubas išvykoje 0:2 pralaimėjo „Arenas Getxo“ ekipai.
Antroje Portugalijos lygoje vartininkas Arnas Voitinovičius išlaikė Lisabonos „Benfica“ B komandos vartus sausus ir padėjo jai svečiuose sužaisti lygiosiomis 0:0 su „Feirense“ klubu.
Šveicarijos lygoje vartininkas Edvinas Gertmonas atrėmė du smūgius ir praleido vieną įvartį, bet jo atstovaujamas Ženevos „Servette“ klubas namuose 2:1 įveikė „Vaduz“ ekipą.
Stipriausioje Izraelio lygoje saugas Modestas Vorobjovas žaidė visas rungtynes, o jo ginamas „Bnei Sakhnin“ klubas svečiuose 1:0 palaužė Kirjat Šmonos „Hapoel Ironi“ klubo futbolininkus.
Maltos pirmenybėse Domantas Šimkus žaidė 57 minutes, bet jo ginamas „Marsaxlokk“ klubas 1:2 nusileido „Sliema“ klubui.
Antroje Rumunijos lygoje Deimantas Rimpa žaidė visas rungtynes bei padėjo „Unirea Slobozia“ klubui namuose sužaisti lygiosiomis 2:2 su „Concordia“ klubu.
Antroje Albanijos lygoje Manfredas Ruzgis nepasižymėjo, bet jo ginamas „Besa Kavaje“ klubas namuose 2:0 įveikė „Korabi Peshkopi“ klubo žaidėjus.
Anglijos „Championship“ lygoje lietuvių kilmės futbolininkas Divine Mukasa žaidė 63 minutes ir 24 minutę atliko rezultatyvų perdavimą, o kitas futbolininkas Airidas Golambeckis liko ant atsarginių suolo. Šių futbolininkų ginamas „West Ham“ klubas namuose 2:3 nusileido „Southampton“ ekipai.
Prancūzijos moterų lygoje Liucija Vaitukaitytė žaidė tik nuo 89 minutės, o jos ginamas „Nantes“ klubas namuose 3:2 palaužė „Strasbourg“ klubo merginas.
Belgijos moterų lygoje Rimantė Jonušaitė žaidė startinėje Briuselio „Anderlecht“ klubo sudėtyje, mušė įvarčius, o jos klubas galiausiai išvykoje 4:0 sutriuškino Lježo „Standard“ klubo merginas.
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