Logistikos derbyje pergale mėgavosi „TransINVEST“

Įvarčio susitikime laukti ilgai nereikėjo – namų šeimininkai į priekį veržėsi jau 4-ąją minutę. Xabi Auzmendi įkirtinedėmas į baudos aikštelę atliko smūgį galvą, kamuolys pataikė į konstrukciją, komandos draugo smūgį pataisė bei įvarčiu išsiskyrė Mykola Musolitinas.
Netrukus prie savų vartų klydo „Hegelmann“, klaida pasinaudoti galėjo X. Auzmendi, šįkart jo bandymą atrėmė Rokas Bagdonavičius. Kėlinio viduryje iš tolimos distancijos pykštelti pabandė Esmilis Kaušinis, tiesa, kamuolys skriejo šalia stačiakampio.
72-ąją minutę paplušėti turėjo Igoris Mostovėjus. Donatas Kazlauskas kamuolį siuntė į baudos aikštelę, savąjį šansą turėjo Domas Slendzoka, pastarajam juo pasinaudoti nepavyko. Po beveik 10 minučių Chidera Henry Nwoga turėjo puikią progą rezultatą dar labiau įtvirtinti, tam kelią užkirto R. Bagdonavičius.
Rungtynėms einant į pabaigą Tilas Mavretičius išradingai surado Nana Akosah-Bempah, šiam iki tikslaus šūvio trūko labai ne daug. Per pridėtą teisėjo laiką tašką padėjo X. Auzmendi, kuris uždarė puikų Deniso Bošnjako perdavimą.
Pasibaigus 34-ojo TOPLYGOS turo susitikimui „TransINVEST“ su 49 taškais nepasiduoda kovoje dėl medalių, „Hegelmann“ savo sąskaitoje turi 26 taškus bei rikiuojasi 8-oje turnyro lentelės pozicijoje.
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