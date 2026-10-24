Lekavičius solidžiai kilo nuo suolo, bet AEK nusileido PAOK

Andrea Trinchieri auklėtiniai namie 65:62 (20:15, 5:14, 22:15, 18:18) palaužė Atėnų AEK (2/2) su Luku Lekavičiumi.
PAOK antrame kėlinyje pelnė vos 5 taškus, bet vėliau perėmė iniciatyvą ir lemiamu metu laikėsi trapios persvaros, kurią AEK dar apkarpė tritaškiu, likus žaisti 6 sekundes.
L.Lekavičius pakilęs nuo suolo per 18 minučių surinko 8 taškus (1/3 dvitaškių, 2/2 tritaškių), 3 atkovotus, perimtą ir 3 prarastus kamuolius, rezultatyvų perdavimą, 2 pražangas bei 8 naudingumo balus.
16 taškų AEK gretose pelnė Nelly Josephas (5/6 dvitaškių, 8 atk. kam.), 13 – Gregas Brownas (5/7 dvitaškių, 5 atk. kam.), 12 – Frankas Bartley (7 rez. perd.).
PAOK rungtynėms neregistravo Donato Motiejūno.
Net 28 taškus nugalėtojams surinko Breeinas Tyree (4/8 tritaškių), 9 – Cedi Osmanas (0/4 tritaškių, 5 atk. kam.), 8 – Athanasios Bazinas, 7 – Kyle'as Alexanderis (11 atk. kam.).
PAOK antradienį Europos taurėje lankys Stambulo „Bahčešehir“, AEK kitą savaitę pailsės nuo FIBA Čempionų lygos.
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