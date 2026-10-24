Klaipėdos „Dragūno“ rankininkai užtikrinta pergale pradėjo Europos taurės turnyrą

Beveik visų rungtynių metu pirmavęs „Dragūnas“ iškovojo pergalę 28:22 (13:8). Atsakomosios rungtynės taip pat vyks Klaipėdoje, sekmadienį 14 val.
„Dragūno“ ir „Zubri“ susitikimas prasidėjo labai nerezultatyviu žaidimu. Įpusėjus pirmam kėliniui komandos buvo įmetusios vos po keturis įvarčius. Šeimininkai varžovams leido pirmauti vos kartą 4:3, o po to perėmė iniciatyvą ir persvarą vis didino. Pirmo kėlinio pabaigoje „Dragūnas“ atitrūko 13:8, o antro kėlinio pradžioje pasiekė didžiausią rungtynėse net aštuonių įvarčių pranašumą 16:8. „Zubri“ komanda nenuleido rankų ir buvo priartėjusi iki keturių įvarčių 18:22, bet uostamiesčio komanda išlaikė įtikinamą persvarą iki rungtynių pabaigos.
Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidė Paulius Čėsna, pelnęs 6 įvarčius, Lukas Juškėnas įmetė 5, Arvydas Bučius, Karolis Stropus ir Mykolas Lapiniauskas – po 4, Gytis Šmantauskas – 3, Deividas Virbauskas ir Matas Kairys – po 1. „Dragūno“ vartininkas Ionas Saharneanas atrėmė 13 metimų iš 33-ijų (39 proc.).
„Pirmą kėlinį, ypač gynyboje, žaidėme tikrai labai gerai. Per pusę kelinio praleidome tik 4 įvarčius. Galėjome susikrauti ir dar didesnę persvarą, bet kai antrame kėlinyje pirmavome aštuoniais įvarčiais, neįmetėme nuo 6 metrų linijos, praleidome kelis įvarčius po greitų varžovų atakų ir tai svečiams leido sumažinti skirtumą. Jeigu būtume dar labiau atitrūkę, būtume turėję saugesnį atstumą prieš atsakomąsias rungtynes“, – sakė „Dragūno“ treneris Miglius Astrauskas.
Pasak patyrusio specialisto, šešių įvarčių pranašumas neleis atsipalaiduoti „Dragūno“ žaidėjams ir prieš atsakomąsias rungtynes. Be to, tikimasi, kad sekmadienį komandą į priekį vėl ves triukšmingi ir gausiai susirinkę sirgaliai.
„Šeši įvarčiai dar nėra ta persvara, kuri ką nors garantuoja, nes dar sužaistas tik pirmas dvikovos kėlinys. Bet gal tokia persvara neleis vyrams atsipalaiduoti, nes rytoj vėl reikės kovoti iki galo. Žaisti dvejas rungtynes per dvi dienas nebus taip paprasta, todėl reikės ir rotuoti žaidėjus. Šiandien vieni žaidėjai gavo daugiau laiko aikštelėje, rytoj reiks daugiau pajungti ir kitus“, – teigė M. Astrauskas.
Lengvos kovos klaipėdiečiams sekmadienį nežada ir „Zubri“ treneris, pasak kurio, prastą žaidimą pirmose rungtynėse lėmė koncentracijos stoka.
„Nesame patenkinti savo žaidimu. Rungtynes pradėjome pernelyg pasyviai, ypač puolime. Mūsų puolimo efektyvumas siekė apie 45 procentus, o to tikrai nepakako. Mūsų problemos prasidėjo jau pirmajame kėlinyje, kai nebuvome tinkamai nusiteikę rungtynėms. Analizavome „Dragūno“ žaidimą ir žinojome, kaip ši komanda žaidžia. Sakiau savo žaidėjams, kad „Dragūnas“ yra labai gera komanda ir toks varžovų žaidimas mums nebuvo staigmena. Tikiuosi, kad rytoj žaisime geriau. Turime būti labiau susikaupę ir puolime žaisti taip, kaip esame suplanavę“, – sakė „Zubri“ treneris Ondrejus Mika.
Europos taurės turnyro antrąjį etapą šeštadienį vakare pradės ir Kauno „Granitas-Karys“. Kauniečiai šeštadienį ir sekmadienį abu kartus svečiuose susitiks su Rumunijos „Politehnica Timišoara“ klubu.
„Granitas-Karys“ Europos taurės turnyrą pradėjo nuo pirmojo etapo, kuriame įveikė Nikosijos „Omonoia 29M“ klubą iš Kipro.
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