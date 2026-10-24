Gargždų krepšininkai išplėšė pergalę prieš trečią Europos taurės klubą

Solidžiai sezoną pradėję vietos „Gargždai“ (5/2) rezultatu 83:80 (27:14, 12:23, 16:22, 28:21) palaužė Panevėžio „Lietkabelį“ (3/4).
Gargždų komanda gerai pradėjo rungtynes ir visiškai sukaustė „Lietkabelio“ puolimą. Po Evaldo Šaulio tritaškio šeimininkai buvo priekyje jau 12:1, bet pagaliau panevėžiečiai savo badą nutraukė taip pat. Nors legionieriai išjudino svečių puolimą (14:23), kontrolę rankose iki ketvirčio pabaigos išsaugojo „Gargždai“ – 27:14.
Keondre Kennedy, Gabrielius ir Marius Valinskas rūpinosi tuo, kad deficitas tirptų – 22:29. Tiesa, perimti iniciatyvos niekaip nepavyko, nors „Gargžduose“ ir buvo nerimo dėl Langstono Wilsono, kuris susižeidė čiurną. Jis į aikštę grįžo greitai, bet neilgam.
Iki ketvirčio pabaigos „Lietkabelis“ visiškai ėmė kvėpuoti į varžovų nugaras – 37:39.
Milošas Iličius po pertraukos lygino rezultatą, o Ognjenas Jaramazas pirmąsyk mače išvedė į priekį „Lietkabelį“ – 45:44. Nors skirtumas buvo ėmęs augti (53:49), šeimininkai atsakė spurtu 6:0 ir susigrąžino pranašumą – 55:53. K.Kennedy tęsė savo solidų pasirodymą ir jo dėka „Lietkabelis“ turėjo 4 taškų persvarą prieš lemiamą kėlinį – 59:55.
Gargždiškiai toliau neleido pabėgti svečiams (62:65) ir laikėsi šalia. Gabrieliui Maldūnui buvo prakirsta galva, tuo tarpu Jaquanas Carlosas lygino rezultatą – 65:65. A.Mikalauskas ir E.Šaulys pridėjo kertinius metimus savo komandai, kurie išvedė „Gargždus“ į priekį – 72:67. Ivanas Fevrier atsakė tritaškiu, bet taiklus buvo ir Benas Krikke (74:70), o žaisti liko 3 minutės.
Trapią persvarą šeimininkai saugojo, nors G.Maldūnas ir realizavo baudas (76:79), tačiau A.Mikalauskas šovė be klaidų, palikdamas „Lietkabelio“ išsigelbėjimui 52 sek. Nojus Radžius stojo mesti baudų – pataikė kartą, tačiau jau netrukus pelnė dvitaškį, taip versdamas Paulių Malašauską prašyti pasitarimo – 79:81.
S.Davisas stojo mesti baudų ir jas pataikė, tačiau likus sekundei dar fiksuota pražanga A.Mikalauskui. I.Fevrier pelnė tašką, bet jis nieko nebekeitė – 80:83.
„Gargždai“ šį sezoną parklupdė visus tris Europos taurėje žaidžiančius Lietuvos klubus („Lietkabelį“, Klaipėdos „Neptūną“ ir „Šiaulius“) bei FIBA Čempionų lygos titulą ginantį Vilniaus „Rytą“.
Panevėžiečių neišgelbėjo K.Kennedy sezono šou: 24 taškai (10/10 metimų), 6 atkovoti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai ir 37 naudingumo balai jo sąskaitoje.
Gargždų ekipoje išsiskyrė J.Carlosas (20 tšk., 11 rez. perd.) ir B.Krikke (18 tšk., 8 atk. kam.).
„Gargždai“: Jaquanas Carlosas 20 (11 rez. perd., 8/11 dvitaškių), Benjaminas Krikke 18 (8 atk. kam.), Stanley Davisas 14 (4 atk. kam.), Evaldas Šaulys 11 (3/8 tritaškių).
„Lietkabelis“: Keondre Kennedy 24 (9/9 dvitaškių, 6 atk. kam., 4 rez. perd., 37 naud. bal.), Ognjenas Jaramazas 11, Alexanderis Schumacheris 8, Gabrielius Maldūnas 7.
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