Jaramazas: apie Lietuvoje gimusį sūnų ir „Lietkabelio“ bangavimą

Kol kas panevėžiečiai jį pateisina ir šiemet. Europos taurėje Nenado Čanako auklėtiniai startavo 3 pergalėmis per 4 turus, o Lietuvos krepšinio lygoje (LKL), kurią remia „Betsson“, iškovoti 3 laimėjimai per 6 turus.
Tai – sezono pradžios efektas, mano solidžią patirtį turintis 31-erių serbas Ognjenas Jaramazas, per 26 minutes pelnantis 10,3 taško, atkovojantis 2,5 kamuolio, atliekantis 2,3 perdavimo bei renkantis 9,3 naudingumo balo.
Kol kas jis mėgaujasi savo laiku Panevėžyje. Pora mėnesių čia jau paženklinti svarbiu įvykiu – sūnaus gimimu.
„Lietuva jau tapo ypatinga man“, – LKL.lt sako jis.
LKL.lt – pokalbis su serbu apie Panevėžį, bangavimą, sūnaus gimimą ir Nenadą Čanaką.
Pergalių sąskaitą panevėžiečiai papildyti sieks jau šiandien, kai 16.30 val. žais rungtynes su „Gargždais“. Jas stebėkite BTV ir „Telia Play“.
„Turime būti nuoseklūs“, – esminį kelią į pergalę vardino jis.
– Kaip prabėgo tiek keli pirmi jūsų mėnesiai Panevėžyje?
– Viskas gerai, man patinka miestas, komandos draugai padėjo čia adaptuotis ir už aikštelės ribų. Čia ramu, jauku, mėgaujuosi tuo.
– Esate gyvenęs nemažai miestų. Ar galite Panevėžį su kažkuo palyginti?
– Net nežinau. Burgosas irgi buvo mažas – gal kiek didesnis už Panevėžį, taip pat Vitorija buvo nelabai didelė, su 300 tūkst. gyventojų. Liubliana taip pat panaši. Ko gero galiu sakyti, kad esu gyvenęs panašiai ramiose vietose.
– Kai kalbame, esate tik grįžęs po Europos taurės kelionės. Tarptautiniame lygyje startavote 3 pergalėmis – skamba solidžiai.
– Labai smagu, ypač, kai laimėjome prieš tokią komandą kaip PAOK, kai buvome autsaideriai, tačiau savo sirgalių akivaizdoje juos nugalėjome. Manau, kol kas per keturis turus žengiame gerai, rezultatai mus motyvuoja ir esame pozityvūs. Tikiuosi, taip ir tęsime bei parodysime savo tikrąjį veidą likusiuose mačuose.
– Žvelgiant iš žaidėjų perspektyvos, ar atsiranda papildoma motyvacija, kuomet kalbame apie tokią žinomų žaidėjų perpildytą komandą kaip PAOK?
– Manau, kad esame motyvuoti kiekvienose rungtynėse, ypač Europos taurėje. Nepasakyčiau, kad čia jos buvo daugiau, nors tikrai norisi parodyti, kad galime būti gera komanda. Taip, PAOK turi Eurolygos žaidėjų, tai labai rimta komanda.
– Kasmetinė tema Lietuvoje – sirgaliai Panevėžio arenoje. Gal turite jiems keletą žodžių kaip paskatinimą palaikyti komandą aktyviau?
– Jau pajautėme jų šiltą palaikymą, kuris yra labai svarbus. Tikrai norėčiau, kad jie eitų į areną ir toliau mus palaikytų. Mes tikrai stengsimės atiduoti viską, kad padarytume jus laimingais.
– Turite ilgametę patirtį Eurolygoje, kur esate žaidęs ir Andrea Trinchieri komandose. Koks jausmas buvo šįkart stoti į kovą prieš jį?
– Taip, žaidžiau pas jį „Partizan“ ir „Bayern“ komandose. Žinome vienas kitą puikiai. Visada smagu žaisti prieš buvusį trenerį, manau, kad jam irgi. Tai irgi papildoma motyvacija parodyti, kad dabar esi geresnis (Šypsosi). Buvo smagu jį pamatyti ir kovoti prieš jį.
– „Lietkabelis“ šį sezoną išgyvena nemažai kontrastų: gali įveikti PAOK, tačiau nusileisti Jonavos „Hipocredit“. Ar jūs turite versiją, kodėl taip yra?
– Manau, tai lemia ankstyva sezono stadija. Turime naują komandą, turime gerą chemiją, tačiau taip pat reikia laiko, kad ekipa taptų kumštis – neužtenka tik dviejų pasiruošimo mėnesių. Šioje situacijoje mums tiesiog reikia dirbti ir manau, su viskuo susitvarkysime.
– Komandoje – nemažai naujų veidų, tarp jų ir jūs pats. Kaip sekasi sulipti kaip kolektyvui?
– Tikrai gerai. Galiu kalbėti už save, kad mane čia priėmė labai šiltai, tiek komanda, tiek sirgaliai. Turime gerą ryšį. Tikrai jaučiuosi gerai šioje aplinkoje. Tai pat ir aikštelėje, ir už jos ribų turime gerą chemiją su komandos draugais, o tai – labai svarbu. Po truputį rodome, kad tai duoda rezultatą.
– Ar lengviau yra prisitaikyti prie aplinkos, kuomet joje – nemažai jūsų tautiečių?
– Tikrai taip, turiu ir trenerį, ir komandos draugus iš Serbijos, bet lygiai taip pat gerai jaučiuosi ir šalia vietinių. Jie tikrai labai padeda visokeriopai.
– Nenadas Čanakas pralaimėjimą jonaviečiams vadino gėdingu, kaip tuo metu jautėsi „Lietkabelio“ rūbinė?
– Visi jaučiamės už tai atsakingi ir natūralu, kad po nesėkmės taip jautiesi. Taip pat ir po šios. Tai mums leidžia augti kaip vyrams. Tikrai norėjome laimėti ir jautėmės blogai. Stengėmės ištaisyti klaidas, kurias darėme šiame mače, ir jau nuo kitos treniruotės iš to mokėmės.
– Kaip tautietis, gal galite įvertini, ar N.Čanakas, jūsų akimis, yra tipinis Serbijos treneris?
– Nemėgstu taip apibrėžti žmonių, jis turi savo stilių ir tai yra gerai. Taip, yra kažkokių panašumų, kurie kyla iš mūsų kultūros, bet jis taip pat yra unikalus.
– Kaip suprantu, Lietuva jau tapo jums ypatinga – čia gimė jūsų sūnus.
– Taip, jaučiuosi nuostabiai, dėl to Lietuva tikrai man bus ypatinga. Kol kas tik pozityvūs atsiliepimai po šių šešių savaičių su mano pirmagimiu.
– Mindaugas Kuzminskas yra kėlęs teoriją, kad po pirmagimio atsiradimo šeimoje, krepšininkai kurį laiką žaidžia pakylėti. Ar galite jai pritarti?
– Sakyčiau, kad galiu sutikti. Gal man anksti vertinti, bet manau, kad tai tiesa. Tikrai jaučiu kažkokią papildomą motyvaciją ir negaliu sulaukti, kai sūnus ūgtels ir galės stebėti rungtynes bei mane žaidžiantį.
– Jei žvelgtume į vasaros pasirinkimą atvykti į Panevėžį, ar pasirinkote „Lietkabelį“ dėl noro įrodyti, kad galite būti ne tik gynyboje, bet ir puolime ryškus žaidėjas?
– Mano motyvacija čia atvykti buvo noras parodyti geriausią savo versiją. Taip pat noriu būti komandoje, kuri žaistų aukščiausiame lygyje, o su „Lietkabeliu“ tikslų siekiame ir Lietuvoje, ir Europoje. Šie dalykai susidėjo.
– Kokį įspūdį kol kas jums palieka Lietuvos krepšinio lyga, kurią remia „Betsson“?
– Man ji patinka, nes čia visos komandos yra konkurencingos. Tai jau matome pirmame rate. Visi gali laimėti prieš visus, aišku, „Žalgiris“ yra topinė Eurolygos komanda, kuri savo lygiu pranoksta kitus. Tikrai įdomu žaisti šioje lygoje, manau, žmonėms stebėti taip pat įdomu. Lietuvai gerai turėti tokią lygą.
– Turite solidžią patirtį Eurolygoje, žaidėte Miuchene, Vitorijoje, Belgrade, ar vis dar svajojate čia grįžti?
– Negalvoju apie tai. Esu susifokusavęs į dabartį Panevėžyje ir noriu rodyti čia kuo geresnius rezultatus. Kas bus po to, bus rezultatas to, ką darome dabar. Matysime, ką ateitis atneš.
– Pradėjote sezoną keliais puikiais pasirodymais, po to sekė kelios blankesnės rungtynės. Ar stabilumas yra tai, ko jums trūksta?
– Tai sezono pradžia, stabilumo tikrai reikės, bet nesijaudinu – tai ateis.
– Šeštadienį susitiksite su „Gargždais“ – komanda, kuri sezoną pradėjo puikiai. Kas bus svarbiausia šiame mače?
– Manau, kad bus sunki kova. Jie žaidžia greitai ir gerai namų aikštelėje, mums reikės tikrai gero pasirodymo, kad laimėtume. Reikės nuoseklumo puolime ir gynyboje.
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