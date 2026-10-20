Valinskas apie sėkmingą sezono startą, „Lietkabelio“ pokyčius ir sirgalių palaikymą Europos taurėje

Prieš artėjančią akistatą naudingiausias šio sezono „Lietkabelio“ žaidėjas Europos taurėje Marius Valinskas pasidalijo mintimis apie sugrįžimą į Panevėžį, solidžią sezono pradžią, komandos potencialą ir išaugusią sirgalių bendruomenę.
– Į „Lietkabelį“ sugrįžai po penkerių metų pertraukos. Kas per šį laiką labiausiai pasikeitė klube?
– Labiausiai, sakyčiau, pasikeitė sirgalių bendruomenė. Fanų bazė labai išaugo, net nežinau, kiek kartų. Prieš penkerius metus tokios tikrai nebuvo. Dabar sirgaliai turi savo patalpas, yra įsirengę kambarius, pasikabinę žaidėjų marškinėlius. Kai pirmą kartą ten apsilankėme, buvau tikrai nustebęs. Labai patiko pamatyti, kiek visko jie yra pasidarę.
O šiaip treneris liko tas pats, tai sakyčiau, kad per tuos penkerius metus labiausiai pasikeitė būtent fanų bazė.
– Šiuo metu Europos taurėje esi naudingiausias ir trečias rezultatyviausias „Lietkabelio“ žaidėjas. Kaip pats vertini tokią solidžią sezono pradžią?
– Šiaip smagu, kad taip sekasi. Džiaugiuosi, kad treneris leidžia daryti tai, ką geriausiai moku. Kol kas labai to nesureikšminu, nes dar tik sezono pradžia, sužaidėme vos trejas rungtynes. Dar daug kelio ir rungtynių liko, todėl reikia toliau taip pat varyti, kaip sakant, neklausyti, kas ką šneka aplinkui, ir tiesiog daryti savo darbą.
– Jau pirmosiose šio sezono Europos taurės rungtynėse pelnei 17 taškų ir surinkai 19 naudingumo balų. Ar po ilgesnės pertraukos sugrįžęs į Europos turnyrą jautei papildomą spaudimą?
– Kai pirmą kartą žaidžiau Europos taurėje, buvau dar labai jaunas, turėjau mažai patirties, ką tik atėjęs iš NKL. Tada man buvo visiškas šokas. Dabar jau turiu daugiau patirties, į viską žiūriu kitomis akimis, todėl buvo šiek tiek lengviau prisitaikyti.
Aišku, Europos taurė tikrai skiriasi nuo LKL. Čia žaidėjai fiziškai stipresni, komandos pajėgesnės, jų biudžetai gerokai didesni.
– Tavo statistika Europos taurėje ir Lietuvos krepšinio lygoje kol kas gerokai skiriasi. Kaip pats paaiškintum tokį skirtumą?
– Sezono pradžioje buvau traumuotas, todėl negaudavau tiek daug žaidimo minučių. Dar reikėjo laiko įgyti gerą sportinę formą, tai manau, kad dėl to ir atsirado toks skirtumas.
Šiaip tų skaičių nelabai sureikšminu, bet manau, kad pagrindinė priežastis yra būtent ta, jog po traumos reikėjo laiko įsivažiuoti.
– Praėjusią savaitę iškovojote skambią pergalę prieš PAOK ekipą, kurios sudėtyje netrūksta garsių pavardžių. Kokios emocijos po šios pergalės buvo komandos rūbinėje?
– Tikrai akmuo nuo širdies nusirito, nes prieš tai buvome pralaimėję Jonavai. Tokios pergalės mums labai reikėjo, ypač prieš tokią stiprią komandą kaip PAOK.
– Manau, kad šiomis rungtynėmis parodėme, jog šį sezoną galime daug pasiekti, jeigu visi būsime susikaupę ir žiūrėsime viena kryptimi. Tikrai daug ką įrodėme šiose rungtynėse ir tikiuosi, kad tokių pasirodymų kaip prieš Jonavą daugiau nebebus.
– Šis „Lietkabelio“ startas Europos taurėje yra geriausias per pastaruosius keturis sezonus. Kuo, tavo nuomone, išsiskiria šių metų komanda ir kokį jos potencialą matai?
– Nenoriu nieko prisišnekėti, bet šiemet esame gana jauna komanda. Gal tik Gabas, palyginti su kitais, yra šiek tiek vyresnis. Visi esame alkani, norime įrodyti savo vertę, augti tiek kaip žaidėjai, tiek kaip asmenybės. Manau, kad būtent tai mus motyvuoja ir stumia į priekį.
Apie prognozes daug kalbėti nenorėčiau. Norisi viską įrodyti aikštelėje, o tik tada šnekėti. Nežinau, kaip mums seksis, bet atiduosime visas jėgas ir žiūrėsime, kaip viskas klostysis. O tikslas paprastas – laimėti kuo daugiau.
– Artimiausiose rungtynėse laukia akistata su Botevgrado „Balkan“ ekipa. Kas, tavo nuomone, bus svarbiausia siekiant pergalės?
– Manau, kad viskas pirmiausia priklausys nuo mūsų pačių, kaip ateisime į rungtynes ir kaip joms nusiteiksime. Europos taurėje tikrai nėra silpnų komandų, ypač kai žaidi išvykoje. Turime žaisti savo žaidimą, parodyti savo energiją ir siekti pergalės. Šią pergalę mums labai svarbu iškovoti.
– Šiuo metu esame vienoje iš komandos išvykų. Kaip dažniausiai leidi laisvą laiką kelionių metu ir kaip ruošiesi artėjančioms rungtynėms?
– Kelionėse nemažai laiko praleidžiame skrydžiuose, o jau antrą išvyką iš eilės neturime tiesioginių skrydžių. Laisvu laiku stengiamės kuo daugiau ilsėtis, išsimiegoti, gerai pavalgyti, pasidaryti masažą. Svarbiausia prieš rungtynes yra kuo geriau pailsėti ir atgauti jėgas.
– Pabaigai, ką norėtum perduoti visiems „Lietkabelio“ sirgaliams, skaitantiems šį interviu?
– Iš savo pusės galiu pažadėti, kad kiekvieną minutę aikštelėje stengsiuosi atiduoti visą save ir žaisti iš visos širdies. O sirgaliams norėčiau palinkėti kuo gausiau rinktis arenoje ir palaikyti mus, nesvarbu, ar žaidžiame gerai, ar blogai. Jų palaikymą tikrai labai jaučiame, todėl lauksime visų arenoje!
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