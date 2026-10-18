Masiulis: apie Williamso-Gosso būklę ir Valančiūno vaidmenį

Vyriausiasis Kauno komandos treneris Tomas Masiulis išskyrė skirtingas susitikimo puses.
„Pirmą pusę pradėjome šiek tiek vangokai. Tai kažkiek suprantama. Leidome kažkiek susirinkti iš greito puolimo, kur žinome, kad „Tauragė“ nori bėgti. Antroje pusėje suaktyvinome gynybą ir manau, kad pelnytai laimėjome“, – kalbėjo T.Masiulis.
– J.Valančiūnas sužaidė geriausias rungtynes. Ar buvo kažkas naujo jo išnaudojime, ar veikė seni dalykai?
– Kažkiek seni dalykai, lengviau buvo paduoti jam kamuolį po krepšiu. Jeigu varžovais „1 prieš 1“, tuomet sunku jį sulaikyti. Kažkiek akcentas buvo, vienas ar kitas naujas dalykas, bet ne kažkas super. Paprastas kamuolio įvedimas po krepšiu. Savo talentu jėga jis ten dominuoja.
– Kokia situacija su N.Williamsu-Gossu? Kažkas aiškiau?
– Kol kas ne. Rytoj padarys tyrimus ir bus aiškiau.
– Ą.Tubeliui nieko rimto?
– Kol kas ne. Stiprus sumušimas, kraujas iš nosies. Žiūrėsime, kaip rytoj jausis.
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