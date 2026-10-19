„LKL Dunk“: nestandartinis „Neptūno“ sprendimas, keista ir „Žalgirio“ rotacija ir „Ryto“ reakcija

Laidos vedėjai – portalo Krepsinis.net žurnalistas Tautvydas Kubilius ir krepšinio komentatorius Dainius Černauskas. Kiekvieną savaitę jie aptars visus LKL mačus, paliesdami svarbiausius jų akcentus ir išskirdami įdomiausius kampus.
00:00 – žaidimas jums
06:30 – ar „Rytas“ parodė reakciją
18:35 – lankomumas
21:53 – nestandartinis „Neptūno“ sprendimas
32:00 – „Lietkabelis“ išnešė sveiką kailį
43:58 – taškų lenktynės Utenoje
50:44 – „Tauragė“ priešinosi du kėlinius
58:15 – „Su mėsomis“
1:02:15 – turo spėjimai
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