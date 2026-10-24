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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Konfliktą su Dončičiumi sukėlęs Lendeborgas: „Jis nėra Michaelas Jordanas“

2026-10-24 10:55 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-24 10:55
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Su Los Andželo „Lakers“ žvaigžde Luka Dončičiumi konfliktavęs „Golden State Warriors“ naujokas Yaxelis Lendeborgas pripažino, kad po pirmųjų NBA sezono rungtynių jo išsakyta kritika buvo pernelyg aštri.

Lendeborgas | Scanpix nuotr.

Su Los Andželo „Lakers“ žvaigžde Luka Dončičiumi konfliktavęs „Golden State Warriors“ naujokas Yaxelis Lendeborgas pripažino, kad po pirmųjų NBA sezono rungtynių jo išsakyta kritika buvo pernelyg aštri.

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Abu krepšininkai susikibo sezono atidarymo rungtynėse, kurias „Lakers“ laimėjo 127:105.

Y. Lendeborgas nevengė fizinės kovos su slovėnu ir nuolat įsitraukdavo į žodinius konfliktus.

Antrajame kėlinyje situacija dar labiau įkaito. „Warriors“ naujokas už kalbas buvo nubaustas technine pražanga, o L. Dončičius prieš ilgąją pertrauką pataikė įspūdingą metimą aidint sirenai.

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Po rungtynių Y. Lendeborgas pareiškė praradęs visą pagarbą slovėnui dėl nuolatinių skundų teisėjams.

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Šie komentarai greitai išplito socialiniuose tinkluose ir sukėlė nemažai diskusijų.

Vis dėlto po penktadienį patirto pralaimėjimo Memfio „Grizzlies“ ekipai 108:111 amerikietis kiek sušvelnino savo poziciją.

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„Nebijau niekam nieko pasakyti. Jis nėra Michaelas Jordanas. Manau, kad kalbėdamas su žiniasklaida šiek tiek peržengiau ribą, bet yra kaip yra“, – teigė Y. Lendeborgas.

Nepaisant pripažinimo, kad jo komentarai buvo pernelyg aštrūs, naujokas leido suprasti ir toliau neketinantis nusileisti garsesniems varžovams.

Pirmojoje tarpusavio akistatoje L. Dončičius per 30 minučių pelnė 28 taškus, atkovojo 8 kamuolius ir atliko 7 rezultatyvius perdavimus.

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Tuo metu Y. Lendeborgas savo oficialiame NBA debiute surinko 12 taškų ir atkovojo 3 kamuolius.

Antrosiose sezono rungtynėse prieš „Grizzlies“ naujokas jau užfiksavo pirmąjį karjeros dvigubą dublį – pelnė 18 taškų ir atkovojo 13 kamuolių.

Dar viena L. Dončičiaus ir Y. Lendeborgo akistata laukia jau kitą penktadienį, kai „Lakers“ ir „Warriors“ susitiks NBA taurės grupių etapo rungtynėse.

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