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„Knicks“ darbuotojams pažadėti čempionų žiedai virto nemalonia staigmena

2026-10-24 09:25 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-24 09:25
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Niujorko „Knicks“ triumfas NBA čempionate kai kuriems klubo darbuotojams virto nemalonia patirtimi.

Knicks | Scanpix nuotr.

Niujorko „Knicks“ triumfas NBA čempionate kai kuriems klubo darbuotojams virto nemalonia patirtimi.

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„Madison Square Garden“ darbuotojai rugsėjį sulaukė elektroninių laiškų, kuriuose buvo siūloma išsirinkti NBA čempionų žiedą. Tačiau paaiškėjo, kad tai buvo ne dovana, o kibernetinio saugumo patikrinimas.

Kaip skelbia „The Athletic“ žurnalistas Joe Vardonas, darbuotojams buvo išsiųsti laiškai, kuriuose siūlyta pasirinkti vieną iš dviejų čempionų žiedų variantų.

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„Šį kartą už viską sumokėsime mes. MSG dovanoja jums čempionų žiedą. Tas pats juvelyras, tokia pati gamybos kokybė, o ant žiedo bus išgraviruotas jūsų vardas. Jums tai nieko nekainuos. Galite rinktis iš dviejų dizainų: „Championship Gold“ ir „Garden Classic“. Pasirinkite norimą variantą paspaudę žemiau esančią nuorodą“, – buvo rašoma laiške.

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Vis dėlto nuorodą paspaudusių darbuotojų laukė nusivylimas.

Paaiškėjo, kad laiškas buvo vadinamojo *phishing* (duomenų viliojimo) testo dalis, o jį paspaudę darbuotojai turėjo išklausyti privalomus kibernetinio saugumo mokymus.

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Tokio patikrinimo imtasi dėl augančio „Knicks“ savininko Jameso Dolano susirūpinimo kibernetiniu saugumu.

„MSG Sports“ patvirtino, kad darbuotojams buvo išsiųsti tokie laiškai, tačiau pripažino, kad čempionų žiedų panaudojimas kaip masalo buvo netinkamas sprendimas.

Bendrovės teigimu, testas surengtas po tikros kibernetinės atakos, kurios metu sukčiai sugebėjo išvilioti vieno darbuotojo prisijungimo vardą ir slaptažodį.

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Dėl to buvo įsilaužta į MSG sistemas, o bendrovė tapo šantažo taikiniu.

Vis dėlto darbuotojų nepasitenkinimą dar labiau padidino aplinkybė, kad dalis jų tikrų čempionų žiedų apskritai negaus.

Nors NBA čempionų komandos įprastai apdovanoja ne tik žaidėjus ir trenerius, bet ir kitus organizacijos darbuotojus, šį kartą nemažai ilgamečių MSG darbuotojų liks be tokio įvertinimo.

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Šaltinių teigimu, žiedų negaus ir kai kurie „Knicks“ verslo operacijų skyriaus darbuotojai.

Žiedams skirta daugiau nei 3,7 mln. JAV dolerių

„MSG Sports“ neatskleidė, kurie konkrečiai darbuotojai bus apdovanoti, tačiau patvirtino, kad planuojama išdalyti daugiau nei 275 čempionų žiedus ir kitus juvelyrinius dirbinius.

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Bendra jų vertė viršija 3,7 mln. JAV dolerių.

„Bendrovė dovanoja daugiau nei 275 čempionų žiedus ir juvelyrinius dirbinius žaidėjams, treneriams, darbuotojams bei kitiems „Knicks“ šeimos nariams. Šių dovanų vertė viršija 3,7 mln. dolerių. Taip norime įvertinti jų indėlį ir kartu švęsti šį pasiekimą“, – teigiama organizacijos pranešime.

Tuo metu antradienį vykusioje NBA čempionų vėliavos iškėlimo ceremonijoje dalyvavę „Knicks“ trenerių asistentai taip pat sulaukė netikėtumo.

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Pranešama, kad jiems buvo įteiktos tuščios dėžutės, kuriose čempionų žiedų dar nebuvo.

Vis dėlto trenerių asistentai savo apdovanojimus turėtų gauti vėliau.

Panaši situacija praėjusį sezoną buvo susiklosčiusi ir Oklahomos „Thunder“ organizacijoje, kai dalis trenerių asistentų bei vadovų žiedų negavo per pirmąsias sezono rungtynes.

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