Dramatiška atomazga Teksase: Wembanyamą sustabdęs Thompsonas tapo „Rockets“ herojumi

Teksaso valstijos Ostino mieste vykusiose rungtynėse „Rockets“ 114:110 palaužė San Antonijaus „Spurs“ ekipą, o susitikimo didvyriu tapo Amenas Thompsonas.
Likus mažiau nei sekundei iki rungtynių pabaigos 201 cm ūgio gynėjas blokavo net 224 cm ūgio Victoro Wembanyamos metimą iš po krepšio, kuriuo prancūzas siekė išlyginti rezultatą.
Po šio epizodo Fredas VanVleetas realizavo abu baudų metimus ir įtvirtino Hjustono komandos pergalę.
A. Thompsonas rungtynes baigė pelnęs 20 taškų ir atkovojęs 10 kamuolių.
Rezultatyviausias nugalėtojų gretose buvo Alperenas Šengünas, surinkęs 29 taškus.
Turkijos rinktinės aukštaūgis dominavo baudos aikštelėje, o ketvirtajame kėlinyje vienu metu pelnė 8 taškus iš eilės ir padėjo komandai išlikti kovoje dėl pergalės.
Kevinas Durantas pridėjo 20 taškų, atkovojo 7 kamuolius ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus.
„Spurs“ lyderis V. Wembanyama pelnė 25 taškus ir atkovojo 13 kamuolių, tačiau jo komandai to nepakako.
Rungtynių pabaigoje prancūzas buvo pataikęs įspūdingą tolimą tritaškį nuo lentos, tačiau metimas nebuvo įskaitytas.Paaiškėjo, kad „Spurs“ vyriausiasis treneris Mitchas Johnsonas buvo paprašęs minutės pertraukėlės likus 5 sekundėms, dar prieš V. Wembanyamai išmetant kamuolį.
Po pertraukėlės San Antonijaus ekipa turėjo galimybę išlyginti rezultatą, tačiau lemiamą prancūzo metimą blokavo A. Thompsonas.
Atkakli kova vyko nuo pat pirmosios rungtynių pusės. Prieš ilgąją pertrauką F. VanVleetas pataikė tolimą tritaškį ir išlygino rezultatą 59:59.
Prieš tai „Spurs“ per tris atakas pelnė 9 taškus. V. Wembanyama pasižymėjo dvitaškiu su pražanga, Julianas Champagnie pataikė tritaškį iš aikštės kampo, o vėliau prancūzas po Stephono Castle'o perdavimo atliko dėjimą su pražanga.
Artimiausias rungtynes „Rockets“ šeštadienį žais išvykoje su Atlantos „Hawks“, o „Spurs“ tą pačią dieną susitiks su Dalaso „Mavericks“.
„Spurs“: Victoras Wembanyama 25 (7/15 dvit., 2/6 trit., 13 atk. kam.), Dylanas Harperis 20 (7/11 dvit., 1/4 trit.), De'Aaronas Foxas 19 (4/6 dvit., 2/5 trit., 4 atk. kam., 9 rez. perd., 5 kld.), Stephonas Castle 15 (3/6 dvit., 3/9 trit., 7 atk. kam., 5 rez. perd.), Devinas Vassellas 10 (2/5 trit., 4 atk. kam., 5 kld.), Keldonas Johnsonas 8 (4/6 dvit., 6 atk. kam.), Luke Kornetas 7, Julianas Champagnie 6 (2/5 trit.).
„Rockets“: Alperenas Šengunas 29 (8/16 dvit., 2/4 trit., 7 atk. kam., 7 rez. perd.), Kevinas Durantas (3/8 dvit., 7 atk. kam., 6 rez. perd.) ir Amenas Thompsonas (8/13 dvit., 10 atk. kam., 4 rez. perd.) po 20, Fredas VanVleetas 14 (3/8 trit., 5 rez. perd.), Tari Easonas 12 (4/6 dvit., 6 atk. kam.), Jabari Smithas 7 (5 atk. kam.), Marcusas Smartas 5 (0/4 trit.), Stevenas Adamsas 4, Bogdanas Bogdanovičius 3.
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