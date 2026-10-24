Indiandoje – Flaggą sutraumavusi grubi pražanga ir dėl to kilęs susistumdymas

Dalaso ekipa išvykoje 121:105 įveikė Indianos „Pacers“, bet dar pirmoje rungtynių pusėje prarado Cooperį Flaggą.
Praėjusio sezono geriausiu NBA naujoku išrinktas amerikietis susižeidė kairįjį petį po grubios varžovo pražangos.
Greitoje atakoje link krepšio veržęsis C. Flaggas ketino atlikti dėjimą, tačiau iš nugaros jį sustabdyti bandė Aaronas Nesmithas.Po kontakto „Mavericks“ puolėjas nesėkmingai nusileido ant parketo ir stipriai susitrenkė kairįjį petį. Būtent šį petį krepšininkas buvo susižeidęs debiutiniame NBA sezone.
Teisėjai A. Nesmithui skyrė pirmojo laipsnio nesportinę pražangą.
Po epizodo kilo konfliktas, kai ginti komandos draugo puolė Naji Marshallas. Į susistumdymą įsitraukė ir daugiau abiejų ekipų žaidėjų.
Peržiūrėję epizodą teisėjai A. Nesmithui ir N. Marshallui skyrė po techninę pražangą.
C. Flaggas dar pataikė vieną iš dviejų baudų metimų, tačiau netrukus išėjo į rūbinę. Antroje rungtynių pusėje jis aikštėje nebepasirodė.
Po rungtynių „Mavericks“ vyriausiasis treneris Dusty May pripažino, kad kol kas nėra aišku, kiek rimta yra krepšininko trauma.
„Cooperis jaučia kairiojo peties skausmą. Per artimiausias kelias dienas jo būklė bus įvertinta. Ar reikės magnetinio rezonanso tyrimo? Tikrai nežinau. Mačiau jį rūbinėje, jo nuotaika buvo gera. Per kelias artimiausias dienas sužinosime, kas laukia toliau“, – teigė D. May.
Strategas taip pat nesmerkė A. Nesmitho, nors pripažino, kad epizodas buvo nesėkmingas.
„Nesmithas yra puikus žmogus ir labai geras žaidėjas. Pažįstu jį dar nuo mokyklos laikų. Akivaizdu, kad tai buvo nelaimingas epizodas. Tikiuosi, kad Cooperiui viskas bus gerai“, – kalbėjo treneris.
C. Flaggas antrąjį savo sezoną NBA pradėjo itin sėkmingai.
Pirmosiose rungtynėse jis pelnė 32 taškus ir tapo rezultatyviausiu paaugliu NBA istorijoje per sezono atidarymo rungtynes.
Susitikime su „Pacers“ amerikietis taip pat demonstravo universalų žaidimą ir artėjo prie pirmojo sezono trigubo dublio.
Per vos 17 minučių C. Flaggas spėjo pelnyti 14 taškų, atkovoti 5 kamuolius ir atlikti 6 rezultatyvius perdavimus.
Rungtynių metu kilo ir daugiau įtampos. Antroje susitikimo pusėje netoli aikštės vidurio įvyko dar vienas abiejų komandų žaidėjų susistumdymas, tačiau šį kartą teisėjai techninių pražangų neskyrė.
Be to, po C. Flaggo traumos du „Mavericks“ krepšininkai, regis, buvo palikę atsarginių žaidėjų suolelio zoną. Vis dėlto D. May tikino manantis, kad jie tiesiog norėjo patikrinti komandos draugo būklę.
Artimiausias rungtynes „Mavericks“ žais jau šeštadienį namuose su San Antonijaus „Spurs“.
Kol kas neaišku, ar C. Flaggas galės padėti komandai šiame susitikime.
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