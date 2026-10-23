T.J.Shortsas žibėjo Paryžiuje ir padėjo pasiekti užtikrintą pergalę

„Paris“ vis dar žaidė be savo lyderio Nadiro Hifi. Dvikovai teisėjavo du lietuviai – Gytis Vilius ir Artūras Šukys.
Po lygios pirmosios susitikimo pusės viskas išsisprendė trečiajame kėlinyje. Sužaidus 3 minutes „Paris“ veržėsi į priekį (63:62), tačiau tada svečiai spurtavo 15:2 ir įgijo dviženklį pranašumą – 77:65. Po trijų ketvirčių Ispanijos klubo atsarga buvo 13 taškų – 83:70.
Ketvirtajame ketvirtyje „Valencia“ atitrūko iki 19 taškų (89:70) ir per likusias 8 minutes paryžiečiai išsigelbėti šansų nebeturėjo.
„Paris“: Jaredas Rhodenas 20 (0/5 tritaškiai), Allanas Dokossi 12 (7 atk. kam.), Sebastianas Herrera 11 (3/8 tritaškiai), Alize Johnsonas ir Tysonas Etienne‘as po 9.
„Valencia“: T.J.Shortsas 25 (8 rez. perd., 32 naud. bal.), Armoni Brokksas 22 (4/7 tritaškiai, 7 atk. kam.), Nealas Sako 10 (7 atk. kam.), Nathanas Reuversas 9.
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