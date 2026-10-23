Tubelis: apie žaidimą su kauke, „Žalgirio“ pergalę ir komandos susitelkimą

Svariai prie to prisidėjo Ąžuolas Tubelis, per 24 minutes surinkęs 14 taškų (6/8 dvitaškių, 0/1 tritaškio, 2/2 baudų metimų), 4 atkovotus, perimtą ir prarastą kamuolį, rezultatyvų perdavimą, 2 klaidas bei 17 naudingumo balų.
Savaitgalio rungtynėse su Vitalijumi Koziu susidūręs puolėjas šį kartą žaidė su specialia kauke ir pripažino, kad ji prideda diskomforto, bet jau spėjo pajausti ir jos naudą.
Po rungtynių Ą.Tubelis įžvelgė taisytinų momentų, bet ir pagyrė komandos draugus už darbą treniruotėse.
„Pergalę nulėmė dalinimasis kamuoliu, labai gerai judinome kamuolį, išsimetėme laisvus tritaškius. Lipome ant lentos, neleidome jiems bėgti, pirmoje pusėje įmetė tik 30 taškų. Tada, nežinau, keistai skamba, bet treneris minėjo, kad jie įmetė 40 taškų greitame puolime, pusė komandos taškų. Nelabai galime sau tai leisti, ypač prieš tokią komandą kaip ASVEL. Aišku, buvome susikrovę persvarą, viską kontroliavome, bet norisi dar geriau apsiginti, geriau užbaigti rungtynes, kad nebūtų to vaikščiojimo, atsipalaidavimo, nors ir viskas aišku. Būsime geresn kitose rungtynėse“, – teigė puolėjas.
– Prie geresnio kamuolio judėjimo prisidėjo tai, kad turėjote laiko treniruotėms ar pripratote žaisti be Nigelo Williamso-Gosso?
– Vis tiek esame komanda, turime padėti vieni kitiems. Nesvarbu, gal stovi ne savo pozicijoje, negauni kamuolio ar panašiai, neišsimeti. Vis tiek reikia persistumti, padėti mažiems išsivaryti kamuolį. Taip pat maži turi mums, dideliems padėti. Buvo laiko, labai akcentavome tai, manau, neblogai gavosi.
– Žaidėte su veido kauke, koks jausmas?
– Šiek tiek keisčiau, toks jausmas, kad tamsiau, nes tie rėmai yra veido, kartais jaučiasi, kad visko nematai, bet svarbu saugoti savo veidą. Porą kartų gavau, ačiū Dievui, kad apsaugojo.
– Kiek jautri lieka ta veido sritis, gal norisi pasisaugoti?
– Nėra tokių minčių pasisaugoti.
– Dėl kaukės buvote palygintas su Betmenu, girdėjote ir įdomesnių epitetų?
– Visi pasaulyje, kas užsideda kaukę, yra vadinami Betmenu. Jei juokinga žmonėms, tai tebūnie.
– Kiek tos pergalės reikėjo šiuo sudėtingu laikotarpiu?
– Bus į ką pažiūrėti, daug taisytinų detalių. Visumoje, tikrai judinome kamuolį neblogai. Svarbu nusimesti tą svorį, reikia atsigauti ir susitelkti į kitas rungtynes.
– Kiek sunku komandai išgvyventi tokią atkarpą iš psichologinės pusės?
– Komanda išgyvena gerai. Nelabai yra, ko išgyventi, rungtynių pradžia, visi taip pat, nėra nė vieno užsidariusio, nepatenkinto. Visi ateina, dirba šimtu procentu treniruotėse. Ne visada gausis, ne visada ateisi į treniruotę geros nuotaikos, bet kai prasideda ir žaidžiame tarpusavyje, visi atsiduoda. Kelios treniruotės iki rungtynių tikrai buvo geros kokybės.
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