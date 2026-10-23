Masiulis: apie Valančiūno lyderystę, komandos ego valdymą ir Evanso svarbą „Žalgiryje“

„Sveikinimai mūsų sirgaliams, žaidėjams, mums to reikėjo. Pirmoje pusėje buvome geri gynyboje, po pertraukos norėčiau solidesnės gynybos, bet kartais sunku tai padaryti, kai pats renki taškus“, – po pergalės prieš Vilerbano ASVEL spaudos konferenciją pradėjo T.Masiulis.
„Negalvoji apie tai, kas bus, kas nebus, bandai daryti savo darbą ir viskas, – paklaustas apie pergalės būtinybę kalbėjo T.Masiulis. – Turiu tai praeiti. Koncentruojuosi į tai, ką galiu pakeisti, kaip paruošti savo komandą ir tiek.“
– Kaip matote Keenano Evanso įvedimą į komandą?
– Lyderystę. Netreniravau jo, bet kiek girdėjau, jis yra tikras lyderis. Visi apie jį gerai atsiliepia, taip pat apie rūbinę kalbant, mums to reikia. Nesitikime, kad jis žais 30 minučių, bet tikime, jog jis duos mums ramybės žaidime ir jam bus lengviau padėti, kadangi jis pažįsta organizaciją, klubą.
– Ar rinkoje buvo žiūrima kitų variantų?
– Kažkiek buvo, bet norėjosi iškart žmogaus, kuris žinotų, kur atvažiuoja. Žino miestą, organizaciją ir mes jį žinome. Saugiausias pasirinkimas, kol neturime Nigelo.
– Kaip apibendrintumėte šią sudėtingą savaitę?
– Nieko naujo nepasakysiu. Jaudiniesi ne tik, kas aplink vyksta, bet ir tai, kaip komanda atrodo, kad nesiklijuojame. Sunku, turėjome pokalbį su žaidėjais, smagu, kad jie tiki, ką mes darome. Jei matysiu, kad netikės, tada jau reiškia man čia ne vieta. Žaidėjai bando tikėti ir einame iš rungtynių į rungtynes. Aš turiu komandą kuo geriau paruošti ir į tai koncentruojuosi.
– Kaip pavyksta išryškinti Jono Valančiūno vaidmenį?
– Šiandien gerai parodė rungtynės – prieš vienus oponentus tinka, kiti atakuoja jį... Turime prisitaikyti ir prie varžovų. Jis pats supranta, kad čia kitoks krepšinis, yra kitų niuansų. Toks vaizdas, kad jam kartais dar sunku suprasti, kokios svarbos čia yra kiekviena ataka. Bet tikrai jis stengiasi, bando tobulėti, klausyti ir eiti į vietą. Tikimės, kad bus dar geriau.
– Solidžios gynėjų rungtynės. Kaip sekasi adaptuotis Maodo Lo ir Sabenui Lee?
– Apie kiekvieną iš jų reikia kalbėti atskirai. Sabenas nebuvo sezono starte su komanda, dabar tik pora savaičių yra kartu. Jis pradeda jausti, kai nesiseka komandai, fonas irgi yra sunkesnis. Tokių rungtynių reikėjo, jis tikrai deda žingsnius į priekį. O Maodo... Jis savo metimus išsimetė, tik nepataikė iki šiol. Aš neturiu priekaištų, o kai nepataikai, išsimuši iš vėžių ir prasideda abejonės. Žinome, ką jis gali ir šiandien tai parodė.
– Kiek šita pergalė maskuoja žaidimo problemas?
– Mes tikrai nekovojame iki galo. Šiandien po pertraukos man irgi nepatiko, kitose rungtynėse būsime baisiai nubausti. Žaidėjai turi rodyti lyderystę, spausti... Turėjome nuimti greitų atakų taškus, negali būti tokio atsipalaidavimo. Turime šitus dalykus išgyvendinti, o kai tai nesigauna, galvoji, kad kažką blogai darai.
– Kaip sekasi valdyti ego komandoje?
– Bandome. Kai prasideda pralaimėjimai, visada ydos išlenda. Bandome suprasti, Jonas irgi supranta, gerai sportavo, gerai žaidžia. Jis supranta, kad jo lyderystės reikia ne tik rungtynėse. Jis tai daro ir smagu už jį. Kai laimime, viskas yra lengviau. Po pralaimėjimų niekam nėra gerai.
– Antrajame kėlinyje Jonas Valančiūnas buvo emocingas po keitimo. Dėl ko ta situacija buvo ir ar pavyko išsiaiškinti?
– Antrame ketvirtyje? Dabar net nepamenu. Su juo tikrai viskas gerai. Dabar net nepamenu, reikės pasiklausti jo. (šypsosi)
– Matome, kad Mareką Blaževičių retai naudojate rotacijoje, Kao Eurolygai neregistruojamas. Ar neatrodo, kad per daug krūvio priekinėje linijoje krenta vos ant trijų aukštaūgių?
– Ir pernai tai šnekėjome, bet viskas gavosi gerai. Taip, iš Mareko norisi daugiau. Jam pasitikėjimo niekada netrūkdavo, bet dabar atrodo jis tai yra praradęs. Jis gali žymiai geriau ir pats tai supranta. Turime ir Kao... Visiems turime rasti vietos ir daryti tai, kas geriausia komandai.
– Atvykus Evansui, komandoje bus 16 žaidėjų. Ar yra minčių kažką paskolinti į Londoną?
– Manęs kol kas šito niekas neklausė. Visi reikalingi, žaidžiame daug rungtynių, pernai taip sukomės, turime žaidėjų su traumomis... Tikiu, kad rasime visiems laiko.
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