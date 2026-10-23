„Fenerbahče“ po įtemptos kovos iškovojo pergalę prieš „Olympiacos“

OLY žaidė be traumuotų Jeano Montero ir Evano Fournier bei mėnesiui suspenduoto Tylerio Dorsey. Tuo tarpu Šaras nuo suolo nepakėlė I.Sargiūno ir Chriso Silvos.
„Olympiacos“ jau pirmajame kėlinyje spurtavo 13:0 ir atitrūko – 18:5. Toliau blankiai puolime atrodžiusi „Fenerbahče“ per pusę mačo sukrapštė 24 taškus ir atsiliko – 24:34.
Po didžiosios pertraukos svečiai laimėjo atkarpą 10:0 ir priartėjo – 34:36. Čia pat 8 taškais atsakė ir OLY – 44:34. Tuomet vėl sekė Turkijos klubo pasirodymas su 8 taškais be atsako – 42:44. Po trijų kėlinių „Fenerbahče“ vis dar turėjo deficitą – 45:49.
Viskas sprendėsi paskutinėmis ketvirtojo ketvirčio minutėmis: likus 3,5 minutės „Olympiacos“ pusėje dar buvo 5 taškai (61:56), bet „Fenerbahče“ pelnė 6 taškus iš eilės ir išsiveržė į priekį likus 40 sekundžių – 62:61. Šeimininkų ataka buvo netiksli ir Aleksandras Vezenkovas buvo nubaustas trikdančia pražanga, po kurios Willas Clyburnas pataikė baudą (63:61) ir dar kamuolys liko svečių rankose. Wade‘as Baldwinas pataikė antrąjį baudos metimą (64:61) ir paliko varžovams 4 sekundes, per kurias A.Vezenkovo tritaškis buvo labai netikslus.
„Olympiacos“: Aleksandras Vezenkovas 17 (2/7 tritaškiai, 10 atk. kam.), Codi Milleris-McIntyre‘as 12 (2/6 tritaškiai, 5 atk. kam., 6 rez. perd.), Tysonas Wardas 11.
„Fenerbahče“: Shavonas Shieldsas 17 (3/5 tritaškiai, 7 atk. kam., 25 naud. bal.), Wade‘as Baldwinas 14 (5 rez. perd.), Shane‘as Larkinas 13 (3/7 tritaškiai, 5 rez. perd.).
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