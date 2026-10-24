„Heat“ gynyba braška: per dvejas rungtynes praleido net 259 taškus

Giannio Antetokounmpo vedama ekipa namuose 111:128 nusileido Detroito „Pistons“ krepšininkams, kurie sezoną pradėjo dviem pergalėmis pirmą kartą nuo 2018–2019 metų.
Nugalėtojų gretose rezultatyviausiai žaidė Johnas Collinsas, pelnęs 23 taškus. Nuo atsarginių žaidėjų suolelio pakilęs Paulas Reedas pridėjo 19 taškų.
Buvęs „Heat“ gynėjas Duncanas Robinsonas surinko 17 taškų, o Cade'as Cunninghamas – 16.
Tuo metu Majamio ekipos lyderis G. Antetokounmpo pelnė 36 taškus ir atkovojo 12 kamuolių, tačiau jo pastangų pergalei nepakako.Davionas Mitchellas pridėjo 18 taškų, o Bobby Portisas jaunesnysis nuo suolelio surinko 11.
Didžiausia Majamio ekipos problema sezono pradžioje išlieka gynyba. Per pirmąsias dvejas rungtynes „Heat“ praleido net 259 taškus. Tai prasčiausias rezultatas per visą klubo istoriją.
Per šiuos susitikimus Majamio komanda varžovams iš viso nusileido 42 taškų skirtumu.
„Heat“ sezoną dviem pralaimėjimais pradėjo vos aštuntą kartą per 39 metų klubo istoriją.
Tai taip pat pirmas kartas G. Antetokounmpo karjeroje, kai jo komanda pralaimėjo pirmąsias dvejas sezono rungtynes, kuriose graikas pats dalyvavo.
2015–2016 metų sezone Milvokio „Bucks“ taip pat startavo dviem nesėkmėmis, tačiau tuomet G. Antetokounmpo dėl diskvalifikacijos praleido pirmąjį susitikimą.
„Pistons“ susitikimą pradėjo įspūdingu spurtu 17:2 ir nė karto neleido varžovams išsiveržti į priekį. Po dviejų kėlinių Detroito ekipa pirmavo 65:53.
Majamio komandoje itin nesėkmingai rungtyniavo Bamas Adebayo, kuris pirmoje pusėje per septynias minutes nepelnė nė taško, atliko vos vieną metimą ir užsidirbo tris pražangas.
Aukštaūgis rungtynes baigė turėdamas vos 4 taškus.
Nesisekė ir Klay Thompsonui. Gynėjas pirmoje rungtynių pusėje prametė visus penkis tritaškius, o per visą susitikimą pelnė 6 taškus, pataikęs tik 2 metimus iš 11.
Nors Detroito ekipa iškovojo užtikrintą pergalę, rungtynių metu ji neteko dviejų svarbių žaidėjų. Trečiajame kėlinyje po nesėkmingo kritimo aikštę paliko Ausaras Thompsonas.
Tuo metu Jalenas Durenas dėl dešinės šlaunies problemų sužaidė vos 10 minučių pirmoje rungtynių pusėje ir daugiau aikštėje nepasirodė.
Abiejų krepšininkų sveikatos būklė bus papildomai įvertinta šeštadienį.
Artimiausiose rungtynėse „Pistons“ sekmadienį išvykoje susitiks su LeBrono Jameso atstovaujama Filadelfijos „76ers“, o antradienį jų lauks akistata su NBA čempionais Niujorko „Knicks“.
Tuo metu „Heat“ jau šeštadienį išvykoje žais su Šarlotės „Hornets“.
„Heat“: Giannis Antetokounmpo 36 (14/23 dvit., 12 atk. kam., 5 rez. perd.), Davionas Mitchellas 18 (3/5 dvit., 3/9 trit., 5 rez. perd.), Bobby Portis 11 (3/6 trit., 8 atk. kam.), Andrew Wigginsas (2/6 dvit., 1/6 trit., 8 atk. kam.) ir Timas Hardaway (2/5 trit., 4 atk. kam.) po 8, Pelle Larssonas 7 (1/4 trit.), Klay Thompsonas 6 (2/11 trit.), Nikola Jovičius 5 (4 atk. kam.), Bamas Adebayo 4 (6 atk. kam.), Nickas Richardsas ir Dru Smithas po 3, Ryanas Conwellas 2.
„Pistons“: Johnas Collinsas 23 (4/9 dvit., 5/6 trit., 7 atk. kam.), Paulas Reedas 19 (6/9 dvit., 11 atk. kam., 4 rez. perd.), Duncanas Robinsonas 17 (5/10 trit.), Cade Cunninghamas 16 (3/5 dvit., 8 rez. perd., 7 kld.), Danissas Jenkinsas 15 (4/6 dvit., 5 atk. kam., 5 rez. perd.), Isaiahas Joe 12 (1/6 trit.), Ronaldas Hollandas 8 (3/6 dvit., 5 atk. kam., 4 rez. perd.), Javonte Greenas ir Kevinas Huerteris (1/5 trit., 6 atk. kam.) po 5, Jalenas Durenas (6 atk. kam.) ir Ausaras Thompsonas (4 rez. perd.) po 4.
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