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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

NBA įvyko Buzelio ir Jakučionio susitikimas: pelnė po tiek pat taškų

2026-10-24 07:13 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-24 07:13
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Dviejų NBA lietuvių komandų akistatą laimėjo Čikagos „Bulls“ ekipa. Jiišvykoje 132:125 (17:32, 44:30, 41:42, 30:21) nugalėjo Milvokio „Bucks“ ekipą.

Buzelis, Jakučionis | Scanpix nuotr.

Dviejų NBA lietuvių komandų akistatą laimėjo Čikagos „Bulls“ ekipa. Jiišvykoje 132:125 (17:32, 44:30, 41:42, 30:21) nugalėjo Milvokio „Bucks“ ekipą.

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Kasparas Jakučionis pralaimėjusiems per 23 žaidimo minutes įmetė 7 taškus (1/2 dvit., 1/2 trit., 2/2 baud.), atkovojo ir perėmė po 2 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, bet prasižengė 3 kartus ir padarė 1 klaidą.

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Matas Buzelis nugalėtojams per 17 žaidimo minučių pelnė 7 taškus (2/5 dvit., 0/4 trit., 3/4 baud.), atkovojo 5 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, blokavo metimą, bet pažeidė taisykles 3 kartus bei padarė 2 klaidas.

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„Bulls“ gretose rezultatyviausias buvo 25 taškus pelnęs Normanas Powellas, pataikęs 2 tritaškius iš 12. Calebas Wilsonas pridėjo 21 tašką, Leonardas Milleris surinko 19.

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Milvokio komandoje 34 taškus pelnė Tyleris Herro, 19 taškų ir 11 atkovotų kamuolių pridėjo Jaime Jaquezas, 14 taškų ir 9 atkovotus kamuolius surinko Kyle'as Kuzma.

„Bucks“ rungtynes pradėjo geriau ir po pirmojo kėlinio pirmavo 32:17. Antrajame ketvirtyje šeimininkams pranašumą padėjo išlaikyti K. Jakučionis, kuris atliko rezultatyvų perdavimą Kel'elui Ware'ui, pats pataikė tritaškį ir asistavo Ryanui Rollinsui. Vis dėlto „Bulls“ surengė spurtą ir po L. Millerio tritaškio persvėrė rezultatą 52:51. Prieš ilgąją pertrauką „Bucks“ pirmavo tik 62:61.

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Trečiajame kėlinyje komandos toliau žaidė atkakliai. M. Buzelis rezultatyviu perdavimu prisidėjo prie Jaleno Smitho tritaškio, o vėliau baudų metimais išlygino rezultatą 92:92. Kitoje aikštės pusėje K. Jakučionis atliko rezultatyvius perdavimus Braydenui Burriesui ir AJ Greenui, pats pelnė taškus iš po krepšio. Prieš lemiamą ketvirtį „Bucks“ pirmavo 104:102.

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Ketvirtajame kėlinyje „Bulls“ perėmė iniciatyvą ir nutolo 115:107, tačiau T. Herro vedama Milvokio ekipa sugebėjo persverti rezultatą 121:118. Likus mažiau nei trims minutėms komandos dar keitėsi pirmaujančios ekipos vaidmeniu, o paskutinę minutę C. Wilsono baudų metimai išvedė „Bulls“ į priekį 126:123. Čikagos klubas išsaugojo pranašumą ir iškovojo pergalę 132:125.

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„Bulls“ išsiskyrė puikiu dvitaškių taiklumu – realizavo 34 iš 53 metimų (64,2 proc.). Tuo metu „Bucks“ suklydo net 19 kartų.

Spalio 25 dieną „Bucks“ išvykoje susitiks su Filadelfijos „76ers“, o „Bulls“ namuose priims Vašingtono „Wizards“.

„Bucks“: Tyleris Herro 34 (7/14 dvit., 5/10 trit., 5 atk. kam., 4 rez. perd.), Jaime Jaquezas 19 (5/8 dvit., 11 atk. kam., 5 rez. perd., 6 kld.), Kyle Kuzma 14 (4/7 dvit., 2/5 trit., 9 atk. kam., 4 rez. perd.), Mylesas Turneris 12 (3/5 dvit., 2/7 trit., 5 blk.), Ryanas Rollinsas (2/8 trit., 7 atk. kam., 6 rez. perd., 4 kld.), Kel'elas Ware (4/6 dvit., 4 atk. kam.) ir AJ Greenas (3/6 trit.) po 11, Kasparas Jakučionis 7 (5 rez. perd.), Ousmane Diengas ir Braydenas Burriesas po 3.

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„Bulls“: Normanas Powellas 25 (5/8 dvit., 2/12 trit., 4 atk. kam.), Calebas Wilsonas 21 (5/8 dvit., 2/6 trit., 6 atk. kam.), Leonardas Milleris 19 (5/6 dvit., 2/5 trit.), Jalenas Smithas 14 (4/5 dvit., 2/5 trit., 13 atk. kam.), Buddy Hieldas 13 (3/4 trit.), Isaac Okoro 12 (1/4 trit.), Tre Jonesas 11 (3/7 dvit., 8 rez. perd.), Matas Buzelis 7 (2/5 dvit., 0/4 trit., 5 atk. kam.), Joshas Giddey 6 (3/7 dvit., 4 atk. kam., 9 rez. perd.), Noa Essengue 4.

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