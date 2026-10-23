Iškritus Porzingiui „Warriors“ žvalgosi aukštaūgio: akiratyje – „Mavericks“ vidurio puolėjas

Kristapas Porzingis neribotam laikui iškrito iš rikiuotės dėl sveikatos problemų ir pradėjo svarstyti karjeros pabaigą, o „Warriors“ liko be nominalaus vidurio puolėjo, kuris galėtų apsaugoti krepšį.
Sezoną komanda pradėjo su Draymondu Greenu penktoje pozicijoje, tačiau to visam sezonui neužteks.
Visai neseniai „Warriors“ kreipėsi į Milvokio „Bucks“ ekipą dėl Myleso Turnerio, o dabar klubas susisiekė ir su Dalaso „Mavericks“ atstovais.
Pranešama, kad „Warriors“ siekia Danielio Gaffordo.
28 metų 208 cm ūgio amerikietis Dalase žaidžia nuo 2024 metų, kai persikėlė iš Vašingtono „Wizards“ komandos.
Šį sezoną krepšininkas pradėjo su 2 taškų, 3 atkovotų kamuolių ir 2 blokuotų metimų vidurkiais per 22 žaidimo minutes.
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