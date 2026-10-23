Knechtas susitarė su NBA čempionais dėl dvišalio kontrakto

ESPN žurnalistas Shamsas Charania praneša, kad 25-erių puolėjas susitarė su NBA čempionais dėl dvišalio kontrakto.
Šią informaciją patvirtino krepšininko agentai iš „Excel Sports Management“ agentūros.
Dvišalis kontraktas leis D. Knechtui rungtyniauti tiek pagrindinėje „Knicks“ komandoje, tiek NBA G lygoje.
2024 metų NBA naujokų biržoje D. Knechtą 17-uoju šaukimu pasirinko „Lakers“.
Debiutiniame sezone amerikietis per 78 rungtynes vidutiniškai pelnė po 9,1 taško, tačiau antraisiais metais jo vaidmuo komandoje sumažėjo.
Praėjusį sezoną puolėjas sužaidė 54 rungtynes ir vidutiniškai rinko po 4,2 taško.
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