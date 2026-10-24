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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

„Lakers“ pergalę pažymėjo Įspūdingas Kesslerio pasirodymas ir Dončičiaus antirekordas

2026-10-24 07:49 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-24 07:49
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Los Andželo „Lakers“ pergalingai pradėjo naująjį NBA sezoną ir iškovojo antrąją pergalę iš eilės.

Kessleris | Scanpix nuotr.

Los Andželo „Lakers“ pergalingai pradėjo naująjį NBA sezoną ir iškovojo antrąją pergalę iš eilės.

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Miesto derbyje „Lakers“ 125:117 įveikė „Clippers“ krepšininkus, o svarbiausiais pergalės kalviais tapo Austinas Reavesas ir Walkeris Kessleris.

A. Reavesas pelnė 28 taškus ir atliko 9 rezultatyvius perdavimus, o W. Kessleris surinko 22 taškus, atkovojo 8 kamuolius ir blokavo net 6 varžovų metimus.

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Tuo metu praėjusio sezono rezultatyviausias NBA žaidėjas Luka Dončičius pelnė 23 taškus, tačiau sužaidė itin nesėkmingas rungtynes pagal klaidų skaičių.Slovėnas suklydo net 11 kartų ir užfiksavo asmeninį NBA karjeros antirekordą.

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Nors antroje rungtynių pusėje „Lakers“ turėjo solidų pranašumą, susitikimo pabaigoje „Clippers“ sumažino atsilikimą iki 6 taškų. Vis dėlto lemiamais momentais iniciatyvos ėmėsi A. Reavesas ir W. Kessleris, padėję komandai išsaugoti pergalę.

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Tai buvo devintoji „Lakers“ pergalė per pastaruosius 13 tarpusavio susitikimų su miesto varžovais.

Prieš šį sezoną prie „Lakers“ prisijungęs W. Kessleris antrą kartą iš eilės pelnė bent 20 taškų. Per penkis sezonus NBA aukštaūgiui tai pavyko pirmą kartą karjeroje.

Debiutinėse rungtynėse su „Golden State Warriors“ jis pataikė visus 12 metimų iš žaidimo.

Susitikimą su „Clippers“ 218 cm ūgio vidurio puolėjas pradėjo netaikliu metimu, tačiau vėliau realizavo kitus aštuonis bandymus iš eilės.

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Prie pergalės taip pat prisidėjo Ziaire Williamsas, pelnęs 14 taškų. Iš viso šeši „Lakers“ žaidėjai surinko bent po 13 taškų.

Pralaimėjusiųjų gretose rezultatyviausias buvo Dariusas Garlandas, pelnęs 26 taškus ir atlikęs 6 rezultatyvius perdavimus. Veteranas Brookas Lopezas surinko 22 taškus, iš kurių 15 pelnė dar pirmoje rungtynių pusėje.

Prieš buvusią komandą pirmą kartą žaidęs Rui Hachimura pridėjo 16 taškų ir atkovojo 6 kamuolius.

„Clippers“ per rungtynes prarado kamuolį net 26 kartus.

Artimiausias rungtynes abi Los Andželo ekipos žais sekmadienį. „Lakers“ išvykoje susitiks su Jutos „Jazz“, o „Clippers“ varžysis su Oklahomos „Thunder“.

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