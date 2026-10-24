„Arsenal“ iškovojo septintą pergalę ir prisivijo „Premier“ lygos lyderius

Aštuntajame ture Mikelio Artetos vadovaujama komanda 2:0 nugalėjo Liverpulio „Everton“.
Pergalę Londono ekipai lėmė gynėjų įvarčiai. Jau šeštąją minutę po pakelto kampinio Enri Konsa pasinaudojo tuo, kad vartininkas nepagavo kamuolio ir iš arti nukreipė jį į vartų tinklą.
„Arsenal“ pranašumas saugiu tapo po pertraukos. Gabrielis liko varžovų baudos aikštelėje po standartinės situacijos, palaukė komandos draugo perdavimo bei smūgiu galva dvigubino šeimininkų persvarą.
Pergalė leido „Arsenal“ ekipai (21 taškas) pasivyti „Manchester City“ ir dalintis pirmąją „Premier“ lygos pozicija.
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