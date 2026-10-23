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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Wayne'as Rooney sukritikavo „Manchester United“ žaidėjus: „Rūpinasi tik savimi, o ne komanda“

2026-10-23 17:53 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-23 17:53
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Wayne'as Rooney negailėjo kritikos „Manchester United“ futbolininkams po pastarųjų viešų pasisakymų, kurie dar labiau padidino įtampą klube.

Lisandro Martinezas | EPA nuotr.

Wayne'as Rooney negailėjo kritikos „Manchester United“ futbolininkams po pastarųjų viešų pasisakymų, kurie dar labiau padidino įtampą klube.

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Buvęs komandos kapitonas įsitikinęs, kad Lisandro Martinezo interviu tapo pradžia procesui, galinčiam suskaldyti rūbinę, o Bruno Fernandeso komentarai tik dar labiau paaštrino situaciją.

„Kai prabilo L. Martinezas, iškart pasakiau, kad tai tikras košmaras, nes tai suardys rūbinę. Tai buvo pradžia. Dabar tą patį matėme su Bruno, o vėliau išgirsime ir daugiau žaidėjų. Jie nenori prisiimti atsakomybės“, – teigė W. Rooney.

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Buvęs Anglijos rinktinės puolėjas pabrėžė, kad nesvarbu, ar B. Fernandesas buvo teisus kritikuodamas komandos žaidimą ir trenerio sprendimus – futbolininkai pirmiausia turi atsakyti už savo pasirodymus aikštėje. W. Rooney taip pat prisiminė laikus, kai pats žaidė „Manchester United“ ir net nesutardamas su treneriu Alexu Fergusonu aikštėje vis tiek atiduodavo visas jėgas dėl komandos.

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„Šie žaidėjai yra savanaudžiai. Jiems nerūpi komandos draugai, treneris, personalas ar sirgaliai – jiems rūpi tik jie patys. Jei negauna to, ko nori, elgiasi kaip maži vaikai, kelia scenas ir kaltę verčia bet kam, tik ne sau“, – piktinosi W. Rooney.

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Atskirai jis sukritikavo ir B. Fernandeso formą. Pasak buvusio „Manchester United“ puolėjo, portugalas šiuo metu išgyvena vieną prasčiausių atkarpų nuo tada, kai atvyko į klubą, todėl vieša kritika treneriui gali būti bandymas nukreipti dėmesį nuo paties žaidimo.

„Bruno dabar išgyvena turbūt prasčiausią formos laikotarpį nuo tada, kai atvyko į klubą. Neatsitiktinai jis daro spaudimą kitam žmogui – nenori pažvelgti į save“, – sakė W. Rooney.

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Įtampa „Manchester United“ stovykloje išaugo po septynių iš eilės nelaimėtų rungtynių. Abu futbolininkai pasisakė po nesėkmingų pasirodymų, kuriose jų ekipa pralaimėjo. Tuo metu trenerio Michaelo Carricko ateitis sulaukia vis daugiau klausimų, nors klubas kol kas nepatvirtino sprendimo keisti strategą.

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