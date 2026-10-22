Bruno Fernandesas: „Manchester United“ turi liautis gyventi praeities pasiekimais“

Portugalas teigė, kad į Mančesterį atvykstantys futbolininkai tikisi kovoti dėl trofėjų ir rungtyniauti aukščiausiu lygiu, tačiau pastaraisiais metais šiuos tikslus įgyvendinti tapo itin sunku.
„Manchester United“ per daug dėmesio skiriame tam, ką pasiekėme praeityje, tačiau dabar jau nesame tokie patys. Į klubą atvykstantys žaidėjai galvoja apie trofėjų laimėjimą ir galimybę rungtyniauti aukščiausiu lygiu, bet, deja, pastaraisiais metais šiame klube tai padaryti buvo labai sunku. Tokia yra dabartinė situacija“, – teigė B. Fernandesas.
Portugalas į „Manchester United“ persikėlė 2020 metais ir nuo tada tapo vienu svarbiausių komandos futbolininkų. Jis taip pat perėmė kapitono raištį ir ne kartą viešai kalbėjo apie klubo siekį sugrįžti į Anglijos futbolo elitą.
Vis dėlto „Manchester United“ pastaraisiais sezonais sunkiai sekėsi nuosekliai kovoti dėl svarbiausių trofėjų. Nors klubas 2023 metais laimėjo Anglijos lygos taurę, o 2024-aisiais – FA taurę, „Premier“ lygoje jam nepavyko išlaikyti stabilumo ir reguliariai varžytis dėl čempionų titulo.
Įdomu, jog prieš tai B. Fernandesas sukritikavo ir trenerio taktikas, pareikšdamas, jog parinktas planas buvo nuviliantis.
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