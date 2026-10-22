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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Bruno Fernandesas: „Manchester United“ turi liautis gyventi praeities pasiekimais“

2026-10-22 23:09 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-22 23:09
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„Manchester United“ kapitonas Bruno Fernandesas pripažino, kad klubas pernelyg dažnai gyvena praeities pasiekimais, nors dabartinė komandos padėtis jau nebeatitinka istorinės reputacijos.

Bruno Fernandesas | EPA nuotr.

„Manchester United“ kapitonas Bruno Fernandesas pripažino, kad klubas pernelyg dažnai gyvena praeities pasiekimais, nors dabartinė komandos padėtis jau nebeatitinka istorinės reputacijos.

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Portugalas teigė, kad į Mančesterį atvykstantys futbolininkai tikisi kovoti dėl trofėjų ir rungtyniauti aukščiausiu lygiu, tačiau pastaraisiais metais šiuos tikslus įgyvendinti tapo itin sunku.

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„Manchester United“ per daug dėmesio skiriame tam, ką pasiekėme praeityje, tačiau dabar jau nesame tokie patys. Į klubą atvykstantys žaidėjai galvoja apie trofėjų laimėjimą ir galimybę rungtyniauti aukščiausiu lygiu, bet, deja, pastaraisiais metais šiame klube tai padaryti buvo labai sunku. Tokia yra dabartinė situacija“, – teigė B. Fernandesas.

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Portugalas į „Manchester United“ persikėlė 2020 metais ir nuo tada tapo vienu svarbiausių komandos futbolininkų. Jis taip pat perėmė kapitono raištį ir ne kartą viešai kalbėjo apie klubo siekį sugrįžti į Anglijos futbolo elitą.

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Vis dėlto „Manchester United“ pastaraisiais sezonais sunkiai sekėsi nuosekliai kovoti dėl svarbiausių trofėjų. Nors klubas 2023 metais laimėjo Anglijos lygos taurę, o 2024-aisiais – FA taurę, „Premier“ lygoje jam nepavyko išlaikyti stabilumo ir reguliariai varžytis dėl čempionų titulo.

Įdomu, jog prieš tai B. Fernandesas sukritikavo ir trenerio taktikas, pareikšdamas, jog parinktas planas buvo nuviliantis.

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