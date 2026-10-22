Jokubaitis nepakeitė „Bayern“ likimo triuškinamame pralaimėjime prieš „Dubai“

Lietuvio ekipa namie 91:107 (14:29, 22:34, 31:19, 24:25) nusileido Dubajaus „Dubai“ (5/2).
„Bayern“ su šansais laimėti atsisveikino dar iki ilgosios pertraukos (36:63). Vėliau šeimininkai turėjo geresnių atkarpų, bet į pergalę jau nesikėsino.
Paskutinėmis minutėmis skirtumas tarp komandų sukosi apie 20 taškų ribą, o šimtąjį svečių tašką dėjimu pelnė Kosta Kondičius.
Praėjusį Eurolygos turą iš šalies stebėjęs R.Jokubaitis grįžo per 22 minutes surinkdamas 7 taškus (2/4 dvitaškių, 1/2 tritaškių), 2 rezultatyvius perdavimus, klaidą, 2 pražangas ir 3 naudingumo balus.
OSCAR DA SILVA ONE-HANDED SLAM 😠 #MotorolaMagicMoment @Moto I @FCBBasketball https://t.co/ueKSN3enbA— EuroLeague (@EuroLeague) October 22, 2026
„Bayern“ prie pergalės nepriartėjo net ir tritaškius mesdami 63 procentų tikslumu (12/19).
Mačo MVP tapo „Dubai“ aukštaūgis Mfiondu Kabengele – 26 minutės, 24 taškai (9/12 dvitaškių, 1/3 tritaškių, 3/3 baudų metimų), 7 atkovoti kamuoliai, 2 rezultatyvūs perdavimai, 2 blokai, klaida, 2 pražangos ir 29 naudingumo balai.
I @JaronBgame goes FLYING to finish the OOP! #MotorolaMagicMoment @Moto I @dubaibasket https://t.co/aaubC08vqN— EuroLeague (@EuroLeague) October 22, 2026
„Dubai“ per dvigubą Eurolygos savaitę namie priims Paryžiaus „Paris“ ir Tel Avivo „Hapoel“, „Bayern“ sulauks svečių iš Barselonos, o vėliau keliaus pas Belgrado „Crvena Zvezda“.
„Bayern“: Duane'as Washingtonas 17 (3/5 tritaškių), Justinianas Jessupas 15 (3/4 tritaškių), Oscaras Da Silva 14 (6/7 dvitaškių, 5 atk. kam.), Johannesas Voigtmannas 10 (6 atk. kam., 5 rez. perd.), ... , Rokas Jokubaitis 7.
„Dubai“: Mfiondu Kabengele 24 (9/12 dvitaškių, 7 atk. kam.), Elie Okobo 17 (9 rez. perd., 3/4 tritaškių), Jaronas Blossomgame'as 16, McKinley Wrightas 15 (5 rez. perd.), Kosta Kondičius 12, Davis Bertanis 9 (3/7 tritaškių).
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