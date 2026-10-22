Noreika JAV džiaugėsi pergale ir pirmuoju rezultatyvumo balu naujoje komandoje

Stavangerio „Oilers“ be Daniilo Kovalenko išvykoje 6:1 šventė pergalę prieš Lilehamerio ekipą.
„Oilers“ (15 tšk.) užima 5-ą vietą, o „Stjernen“ (11) – 7-ą tarp 9 ekipų.
Ketvirtoje pagal pajėgumą JAV lygoje (SPHL) „Pee Dee IceCats“ su Eimantu Noreika svečiuose 3:2 įveikė „Quad City Storm“ klubą. Lietuvis atliko rezultatyvų perdavimą, 2 kartus atakavo vartus ir gavo 2 baudos min. E. Noreikai tai buvo pirmas rezultatyvumo balas naujame klube.
„Pee Dee IceCats“ (4 tšk.) kol kas tapo 12-os komandų lygos lydere, bet yra sužaidusi daugiau rungtynių už visas kitas ekipas.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.