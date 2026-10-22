Walkeris debiutavo „Bešiktaš“ ekipoje – patirta nesėkmė prieš „Anadolu Efes“

Stambulo „Anadolu Efes“ (3/4) namie neturėjo daug vargo su Stambulo „Bešiktaš“ (3/4) – 89:80 (29:17, 28:19, 11:24, 21:20).
Ilgąją pertrauką šeimininkai pasitiko tvirtai pirmaudami (57:36), tačiau sulaukė atsakomojo spurto. Trečiąjį kėlinį „Bešiktaš“ pradėjo spurtu 10:0, o netrukus Metecano Birseno tritaškis sumažino prarają tarp komandų iki vienženklės (58:65).
Vis dėlto ketvirtame kėlinyje „Anadolu Efes“ vėl buvo pranašesni, Santi Yusta itin tolimu tritaškiu grąžino 18 taškų persvarą (84:66), o „Bešiktaš“ per likusį laiką intrigos neatkūrė, nors deficitą ir aptirpdė.
That's what we call Santi Yusta range... #MotorolaMagicMoment @Moto I @AnadoluEfesSK https://t.co/k6vx1BpFEMREKLAMA— EuroLeague (@EuroLeague) October 22, 2026
Itin nesėkminga buvo Wenyeno Gabrielio atkarpa – aukštaūgis per 13 minučių taškų nepelnė ir surinko „minus 7“ naudingumo balus.
Svečių gretose glaustai prisistatė šviežiai prisijungęs buvęs žalgirietis Lonnie Walkeris. Gynėjas per 11 minučių surinko 5 taškus (1/3 dvitaškių, 1/3 tritaškių), atkovotą ir 2 perimtus kamuolius, rezultatyvų perdavimą, gautą bloką bei 4 naudingumo balus.
„Bešiktaš“ tritaškius metė vos 27 procentų tikslumu (7/26), o kovą dėl kamuolių pralaimėjo 30:37.
Komandos šį sezoną susitiko antrą kartą – Turkijos pirmenybėse taip pat pranašesni buvo „Anadolu Efes“ (95:81).
„Anadolu Efes“ dvigubą Eurolygos savaitę pradės išvykoje prieš Tel Avivo „Hapoel“, vėliau namie priims Atėnų „Panathinaikos“. Tuo tarpu „Bešiktaš“ savo arenoje sutiks Pirėjo „Olympiacos“, o penktadienį lankys Bolonijos „Virtus“.
„Anadolu Efes“: Cameronas Payne'as 22 (4/6 tritaškių), Collinas Malcolmas 15 (5 atk. kam.), Dario Šaričius 14 (6 atk. kam.), Santi Yusta 13.
„Bešiktaš“: Eugene'as Omoruyi 16 (8/10 dvitaškių, 6 atk. kam.), Jaylenas Nowellas 14 (4 klaidos), Anthony Brownas (5 atk. kam.) ir Scottie Wilbekinas (1/8 tritaškių, 5 rez. perd.) po 10.
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