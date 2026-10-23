Prie „Partizan“ prisijungė puolėjas Franksas

29 metų 203 cm ūgio Robertas Franksas gins Serbijos klubo garbę. Apie tai penktadienį pranešta oficialiai.
Trečiadienį „Partizan“ pasikvietė gynėją Antonio Reevesą.
R.Franksas 2020–2021 m. sezone sužaidė 7 rungtynes Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) su Orlando „Magic“ apranga, vėliau rungtyniavo Australijoje, Izraelyje, Japonijoje, o pastaroji karjeros stotelė buvo Nandzingo „Monkey Kings“ klubas.
Kinijos lygoje šiame sezone sužaidė vos du mačus – rinko po 2 taškus, atkovodavo po 4 kamuolius ir rinkdavo -0,5 naudingumo balo.
Praėjusiame Japonijos lygos sezone žibėjo 17,1 taško, 6,9 sugriebto kamuolio, 3,5 rezultatyvaus perdavimo ir 19,8 naudingumo balo vidurkiais per 32 minutes.
Kitą savaitę Eurolygoje Kauno „Žalgiris“ priims „Partizan“.
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