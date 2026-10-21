„Hapoel“ iškovojo pergalę prieš Bolonijos ekipą

Iki šio mačo Bolonijos klubas fiksavo 4 pergalių iš eilės Eurolygoje seriją.
Mačas prasidėjo rezultatyvia kova ir po Derricko Alstono tritaškio svečiai pirmavo 11:8. Trentas Frazieras didino Bolonijos klubo pranašumą (16:10), o po pirmojo kėlinio „Virtus“ pirmavo 25:23.
Sėkmingiau antrojo kėlinio metu vėl atrodė „Virtus“. D.Alstonas Bolonijos klubo pranašumą didino iki 7 taškų (34:27), o netrukus savo atkarpą turėjo ir Tommaso Baldasso – 39:29. Į pertrauką italų klubas išsinešė dviženklį pranašumą – 48:36.
Žaidimą gerinti „Hapoel“ pradėjo iškart po pertraukos. Po Elijah Bryanto tritaškio rezultatas tapo lygus (53:53), o Zachas LeDay’us jau vedė į priekį šeimininkus – 55:53. Iki kėlinio pabaigos Tel Avivo klubas pranašumą dar šiek tiek padidino – 66:62.
Ketvirtajame ketvirtyje Tel Avivo klubas ėmė tolti ir Z.LeDay’us didino skirtumą tolimu metimu jau iki 9 taškų – 73:64. Dvitaškiu atsakė Marcusas Carras (66:74), bet šeimininkai vėl buvo tikslūs – 77:66. Vis tik svečiai artėjo (73:79), o Dimitris Itoudis buvo nubaustas technine pražanga. Svarbų tritaškį smeigė E.Bryantas (82:73), o rungtynes Tel Avivo ekipa laimėjo 90:81.
Nugalėtojų gretose spindėjo Z.LeDay'us, kuris pelnė 22 taškus, atkovojo 10 kamuolių ir surinko 33 naudingumo balus.
Odiase says GET OUTTA HERE as he finishes with the poster JAM 😤 #MotorolaMagicMoment @Moto I @HapoelTLVBC https://t.co/AhH5osHN7x— EuroLeague (@EuroLeague) October 21, 2026
„Hapoel“: Zachas LeDay’us 22 (10 atk. kam.), Vasilije Micičius 16, Tai’us Odiase 13, Elijah Bryantas 12 (3/10 dvit.), Amiras Coffey 9, Danas Oturu 8.
„Virtus“: Aliou Diarra (6 atk. kam.) ir Derrickas Alstonas po 12, Wendellas Moore’as 11, Tommaso Baldasso ir Marcusas Carras (5/13 metimai) po 10, , Bo Klintmanas 9.
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