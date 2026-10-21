Justina Mikulskytė Kanadoje neperžengė aštuntfinalio barjero

Pirmojo seto pradžioje japonė nerealizavo „break pointo“, bet vėliau laimėjo dvi iš eilės lietuvės padavimų serijas (2:5). J. Mikulskytė deficitą sušvelnino aštuntajame geime, kai relaizavo pirmą susikurtą „break pointą“ (3:5). Deja, devintajame geime lietuvė vėl prastai sužaidė savo padavimų metu ir pralaimėjo setą.
Abi tenisininkės antrojo seto pradžioje švaistė „break pointus“, kol japonė realizavo vieną iš savo galimybių ir atitrūko. Lietuvė vėliau laimėjo dvi varžovės padavimų serijas, bet rezultato taip ir neišlygino, nes jau kituose geimuose nesėkmingai sužaisdavo savo padavimų metu (3:4, 3:5, 4:5, 4:6).
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