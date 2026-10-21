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Justina Mikulskytė Kanadoje neperžengė aštuntfinalio barjero

2026-10-21 20:56 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-21 20:56
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Kanadoje vykstančio ITF serijos moterų teniso turnyro aštuntfinalyje trečiadienį 30-metė Justina Mikulskytė (WTA-241) per 1 valandą 37 minutes 3:6, 4:6 neatsilaikė prieš 26-erių japonę Hiromi Abę (WTA-269).

Justina Mikulskytė (Federacao Portuguesa de Tenis nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Kanadoje vykstančio ITF serijos moterų teniso turnyro aštuntfinalyje trečiadienį 30-metė Justina Mikulskytė (WTA-241) per 1 valandą 37 minutes 3:6, 4:6 neatsilaikė prieš 26-erių japonę Hiromi Abę (WTA-269).

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Pirmojo seto pradžioje japonė nerealizavo „break pointo“, bet vėliau laimėjo dvi iš eilės lietuvės padavimų serijas (2:5). J. Mikulskytė deficitą sušvelnino aštuntajame geime, kai relaizavo pirmą susikurtą „break pointą“ (3:5). Deja, devintajame geime lietuvė vėl prastai sužaidė savo padavimų metu ir pralaimėjo setą.

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Abi tenisininkės antrojo seto pradžioje švaistė „break pointus“, kol japonė realizavo vieną iš savo galimybių ir atitrūko. Lietuvė vėliau laimėjo dvi varžovės padavimų serijas, bet rezultato taip ir neišlygino, nes jau kituose geimuose nesėkmingai sužaisdavo savo padavimų metu (3:4, 3:5, 4:5, 4:6).

J. Mikulskytė pelnė 9 WTA vienetų reitingo taškus ir 935 JAV dolerius

ITF serijos moterų teniso turnyro Kanadoje prizų fondą sudaro 60 tūkst. JAV dolerių.

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