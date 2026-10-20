„Real“ reikalauja, kad „Premier“ lygos klubai padengtų dalį Europos Superlygos projekto išlaidų

Kaip praneša „The Athletic“, Madrido klubas mano, kad „Arsenal“, „Chelsea“, „Liverpool“, „Manchester City“, „Manchester United“ ir „Tottenham“ vis dar yra atsakingi už dalį pradinių projekto išlaidų, nors iš jo pasitraukė praėjus vos kelioms dienoms po paskelbimo 2021 metais.
Skelbiama, kad bendra suma gali siekti apie 80 mln. eurų. Šias išlaidas iki šiol daugiausia dengė Madrido „Real“, „Barcelona“ ir Turino „Juventus“, kurie ilgiausiai liko susiję su Superlygos projektu. Madrido klubas dabar siekia, kad finansinė našta būtų paskirstyta ir kitiems klubams, kurie iš pradžių sutiko dalyvauti naujose varžybose.
Europos Superlyga buvo pristatyta 2021 metų balandį. Prie projekto prisijungė 12 garsių Europos klubų, tačiau planas greitai subyrėjo dėl sirgalių, futbolo organizacijų ir politikų pasipriešinimo. Visi šeši Anglijos klubai apie pasitraukimą paskelbė per kelias dienas nuo projekto pristatymo.
Madrido „Real“ savo reikalavimus grindžia steigėjų pasirašyta akcininkų sutartimi, pagal kurią klubai įsipareigojo bendrai valdyti projektą. Vis dėlto lieka neaišku, ar ši sutartis juos teisiškai įpareigoja padengti dalį pradinių išlaidų net ir pasitraukus iš varžybų. Pranešama, kad iki šiol paviešintuose dokumentuose nėra aiškiai nurodyta, jog išlaidos privalo būti dalijamos visiems steigėjams.
Todėl ginčas gali persikelti į teismus, jei klubams nepavyks susitarti. Anglijos ekipos anksčiau atsisakė aiškiai nurodyti, ar vis dar laiko save įpareigotomis pagal 2021 metais pasirašytus susitarimus.
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