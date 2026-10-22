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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

„Manchester United“ pasiūlytas garsus treneris, bet jie abejoja ar jis tinkamas jų vizijai

2026-10-22 23:14 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-22 23:14
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„Manchester United“ vadovybė jau sulaukia pasiūlymų į savo gretas pasikviesti garsius trenerius, tarp kurių atsidūrė ir puikiai žinomas treneris Antonio Conte.

Antonio Conte | EPA nuotr.

„Manchester United“ vadovybė jau sulaukia pasiūlymų į savo gretas pasikviesti garsius trenerius, tarp kurių atsidūrė ir puikiai žinomas treneris Antonio Conte.

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Kaip skelbiama A. Conte atstovai jau kreipėsi į „Manchester United“ ir išreiškė trenerio susidomėjimą galimybe dirbti „Old Trafford“ stadione. Italas yra pasirengęs grįžti į „Premier“ lygą, jei klubas priimtų sprendimą atsisveikinti su Michaelu Carricku.

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Visgi, pati Mančesterio komandos vadovybė abejoja dėl tokio scenarijaus. Jiems kyla klausimų, ar jo darbo metodai atitiktų numatytą komandos viziją.

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„Manchester United“ vadovai siekia sukurti aiškesnę klubo struktūrą, kurioje treneris dirbtų pagal bendrą ilgalaikę sporto strategiją. A. Conte garsėja reikliu charakteriu, intensyviu darbo stiliumi ir noru aktyviai dalyvauti formuojant komandą, todėl manoma, kad jo požiūris galėtų nesutapti su klubo planais.

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Italas turi įspūdingą patirtį: su Londono „Chelsea“ jis laimėjo „Premier“ lygą ir FA taurę, o Anglijoje taip pat dirbo „Tottenham“. Pastarąjį kartą A. Conte treniravo „Napoli“, su kuriuo tapo Italijos čempionu 2024–2025 metų sezone. Nepaisant šių pasiekimų, „Manchester United“ vadovybė esą atsargiai vertina galimą bendradarbiavimą.

Pranešama, jog „United“ vadovybė pirmiausia žiūri į jaunus ir talentingus trenerius, o ne į tokius patikrintus vardus kaip A. Conte.

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